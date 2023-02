Eurovision 2023, le semifinali su Rai 2 per rivalorizzare la rete

Il direttore intrattenimento e prime time Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa precedente alla finale di Sanremo 2023, ha spiegato il motivo dietro lo spostamento delle semifinali dell’Eurovision da Rai 1 a Rai 2.

Per il direttore non si tratta di una retrocessione, in quanto la trasmissione su Rai 1 è stata in via del tutto eccezionale vista l’organizzazione del concorso in Italia, a Torino. La trasmissione su Rai 2 è di fatto una promozione perché, a parte l’eccezionalità dell’edizione 2022, le semifinali sono sempre andate in onda su Rai 4 (o peggio su Rai 5).

La scelta di portare le semifinali dell‘Eurovision Song Contest sul secondo canale è frutto di un ragionamento che punta a rivalorizzare Rai 2, che punta a crescere dopo una crisi di ascolti, portando un prodotto che ha un notevole riscontro in termini di ascolti sulla seconda rete mantenendo però la finale su Rai 1.

Il fatto di spingere sull’Eurovision Song Contest per far crescere Rai 2 arriva sulla falsariga di quanto accade già in altri paesi. L’esempio più lampante è quello del Regno Unito, che trasmette la finale su BBC One e le semifinale su BBC Three, o della Svizzera italiana che trasmette le semifinali su La2 e la finale su La1.

Non è dunque una sorpresa quella di avere le due semifinali trasmesse in diretta sul secondo canale perché, dopo il 2022 con l’Eurovision a Torino, si torna alla normale collocazione dell’evento e finalmente arriva la tanto attesa promozione sulla rete generalista delle semifinali. In termini di ascolti sarà dunque fondamentale valorizzare la rete attraverso l’Eurovision Song Contest, che come prodotto ha dimostrato di poter contare su una solida fanbase e di poter ottenere ottimi dati di ascolto.