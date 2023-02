Sanremo 2023, la conferenza stampa e l’ordine di uscita della serata finale

È andata in scena questa mattina la conferenza stampa che precede la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Al tavolo erano presenti Amadeus, Gianni Morandi, Stefano Coletta, Federica Lentini ed Elena Capparelli.

Così il conduttore e direttore artistico Amadeus:

Sono senza parole, sono felicissimo, voglio godere insieme a tutta l’azienda di questo straordinario risultato senza la presunzione di aver fatto qualcosa ma facendomi guidare dal cuore e coinvolgendo e condividendo con l’azienda.

Nando Pagnoncelli di IPSOS ha spiegato che, nella serata delle cover di ieri sera, per il televoto è risultato vincitore Marco Mengoni.

Sull’Eurovision Song Contest, a domanda del collega Ruben Trasatti, il direttore Coletta ha risposto:

“L’idea di spostare le semifinali su Rai 2 è per rivalorizzare la seconda rete dopo un’edizione in cui abbiamo fatto tutto sulla rete ammiraglia per spingere anche sulla nazionalità dell’evento che si è svolto a Torino, poi la finale andrà normalmente su Rai 1. A occuparsi di Eurovision è Claudio Fasulo, che non è qui, per cui non sappiamo in quanti abbiano firmato l’accettazione.”

Sul voto in sala stampa- che è riservato solo ai giornalisti che hanno partecipato ai preascolti e non a tutti gli accreditati come d’abitudine, Lucio Dalla, Amadeus ha detto:

Non so perché non abbiate votato anche voi, nel regolamento ho chiesto di mantenere la proporzione del 34% televoto, 33% demoscopica e 33% televoto, ma che votino 150 giornalisti o 1000 a me non cambia nulla. Quest’anno da regolamento votano 150 giornalisti, per l’anno prossimo vediamo di cambiare il regolamento.”

Programma della serata finale e ordine di uscita

Stasera è la serata finale e ascolteremo le 28 canzoni, voterà solo il televoto. A seguire la top 5 con riesibizione e nuova fase di voto delle 3 copmponenti. In apertura inno conbanda dell’aeronautica, ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni e Depeche Mode. Stasera omaggio a Lucio Dalla. Il messaggio del presidente ucraino Zelensky sarà a termine gara dei 28 e sarà accompagnato da performance degli Anty Tila, gruppo a sua volta ucraino.