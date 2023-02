Sanremo 2023, Lazza: “Non ho autotune perché so cantare”, e sull’Eurovision “Certo che ci andrei”

Lazza, in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla sala stampa Lucio Dalla del Palafiori.

Abbiamo chiesto a Lazza se la scelta di ridurre al minimo l’uso di autotune (quel software che modifica l’intonazione vocale e a volte rende la voce robotica) sia stata fatta in ottica Eurovision, visto che lì da regolamento è vietato. Il rapper, che sta letteralmente dominando le classifiche con la sua musica, ha risposto:

Non uso autotune perché voglio far vedere alla gente che so cantare. Mi dà veramente fastidio quando qualcuno dice roba tipo “eh ma lui non sa cantare, usa autotune”. Autotune è uno strumento che può piacere o non piacere, non sta a me giudicare, ma io so cantare anche senza e lo voglio dimostrare.