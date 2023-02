Marco Mengoni ha detto sì: vola a Liverpool per il suo secondo Eurovision

È ufficiale: sarà Marco Mengoni a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Ad annunciarlo è stato proprio il cantautore di Ronciglione nel corso della tradizionale conferenza stampa del vincitore, andata in scena questa mattina al Casinò di Sanremo.

Ecco cosa ha detto Marco Mengoni:

Voglio andare a divertirmi anche là, a Liverpool, assolutamente sì che ci vado! Non ci sono mai stato a Liverpool, non vedo l’ora di andarci, ma vorrei portarci tutti! Facciamo un bel coro. Per ora non parliamo di aspettative, è presto, da domani ne parliamo, pensiamo a goderci questa vittoria anche perché non ho vinto solo io ma abbiamo vinto tutti e 28 perché è stato un festival meraviglioso. Voglio godermi Liverpool perché non ci sono mai stato e poi voglio divertirmi.

Marco Mengoni sarà dunque l’ottavo artista a fare ritorno sul palco dell’Eurovision Song Contest, succedendo a Mahmood, Mia Martini, Al Bano e Romina, Massimo Ranieri, Gigliola Cinquetti, Claudio Villa e Domenico Modugno. La prima volta per il cantautore di Ronciglione è stata nel 2013, con “L’essenziale” e quel settimo posto ottenuto sul palco della Malmö Arena di Malmö.

Adesso per Marco Mengoni, dopo il trionfo al Festival di Sanremo con “Due vite”, è arrivato il momento di fare le valigie per Liverpool e di prepararsi per il suo ritorno sul palco dell’Eurovision Song Contest esattamente 10 anni dopo il suo debutto a Malmö.