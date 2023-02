Sanremo 2023, le classifiche complete delle varie giurie nelle cinque serate

La Rai come d’abitudine ha diffuso le votazioni complete delle cinque serate del Festival di Sanremo 2023, scorporate nelle varie giurie e corredate di percentuali e numero esatto di voti.

Il quadro generale

Quello che emerge è che Marco Mengoni ha costruito la sua vittoria soprattutto sabato, visto che nonostante sia stato sempre in testa, è soltanto nella serata finale che ha portato il televoto dalla sua parte, mentre in precedenza quello era stato il terreno di caccia di Ultimo. Quest’ultimo ha perso il podio nel giro finale, quando sono rientrati in gioco anche i giornalisti accreditati, che lo hanno piazzato al quinto e ultimo posto, assestando il colpo finale ad una classifica che comunque lo vedeva quarto per la demoscopica.

In generale Mengoni ha dominato per sala stampa e demoscopica, mentre il televoto ha premiato più spesso Ultimo o proposte furbe e molto sanremesi come quella di Mr.Rain.

Le serate

Nelle prime due serate ha votato la sola stampa che aveva partecipato ai preascolti (circa 150 giornalisti e blogger),divisa fra carta stampata e tv, radio e testate web: tre comparti diversi che hanno poi originato una unica classifica.

Mengoni primo per tutti martedì, con le radio che hanno messo sul podio Elodie e Mara Sattei, carta stampata-tv e web i Coma_Cose ed Elodie. Per la cronaca, Ultimo è decimo per il web, settimo per le radio e quarto per carta stampata-tv. Anna Oxa ultima per tutti.

Mercoledi web e carta stampata-tv premiano Colapesce Dimartino (rispettivamente davanti a Madame e Lazza i primi, Madame e Tananai i secondi), mentre le radio premiano Madame davanti a Tananai e Giorgia.

Giovedi giudizio affidato a demoscopica e televoto. La prima vede Mengoni davanti a Mr.Rain, Colapesce Di Martino, Coma_Cose ed Elodie; il secondo vede Ultimo largamente davanti a Mengoni (quasi 2,5 punti) e Mr.Rain. Vale una pena sottolineare come i sei di Sanremo Giovani siano in entrambe negli ultimi dieci posti

La serata cover ha segnato la svolta ma anche una spaccatura netta. La stampa compatta ha votato per Giorgia davanti a Mengoni, Elodie, Lazza e Tananai con Ultimo dodicesimo e Mr.Rain addirittura quartultimo.

Stessa cinquina per la demoscopica con Mr.Rain undicesimo e Ultimo tredicesimo, mentre il televoto ha visto prevalere Mengoni ma veramente di una incollatura su Ultimo con Lazza terzo, Mr.Rain quinto dietro a Giorgia e davanti a Tananai.

Infine, sabato nella sfida a colpi di televoto che ha portato alla cinquina finale Marco Mengoni stacca di quasi 7 punti Ultimo già al televoto, di fatto chiudendo la partita. Testa a testa Mr.Rain-Lazza per il podio col primo che parte in testa, Tananai quinto senza discussioni ma anche mai in gara per i primi quattro posti.

Demoscopica e stampa servono a portare poi Lazza al sorpasso su Mr.Rain e buttare Ultimo giù dal podio.