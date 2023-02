Sanremo 2023: l’ultima conferenza stampa celebra il successo del Festival

Si è tenuta l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023, tutta incentrata sul successo di un’edizione che non aveva tale risonanza da quasi trent’anni. Di seguito le principali dichiarazioni.

Gian Paolo Tagliavia, Rai Pubblicità:

Abbiamo superato per la prima volta la cifra della conferenza di lunedì: un po’ più di 50 milioni di raccolta. Fondamentale lavorare un anno intero con Amadeus, ha cambiato l’approccio. Ho lavorato in tutte le aziende media italiane, ma rispetto alle maestranze Rai non ce n’è per nessuno. Tutti hanno vissuto questa settimana in perfetta sicurezza e letizia. Questo non succede senza un meccanismo oliato di coordinamento tra prefettura, Rai ed altri attori. Le componenti che crescono più velocemente sono RaiPlay e Radio2, che stanno andando benissimo. Anzi, Radio2 è il mezzo cresciuto di più rispetto all’anno passato.

Principale attore Stefano Coletta, direttore della sezione intrattenimento e prime time della Rai, nonché deus ex machina di Rai 1:

A livello social 50,5 milioni di visualizzazioni, +50% sul 2022. I profili Rai totalizzano 6,5 milioni e TikTok 100 milioni di visualizzazioni.

Coletta riporta il dato di Viva Rai2: l’ultima puntata ha raggiunto il 62% di share.

Così Amadeus:

Sono l’uomo più felice del mondo in questo momento, un bambino inun parco divertimenti. Per me la conferenza stampa più importante è quella del lunedì, qunado le cose non sono iniziate. Ero assolutamente sereno del lavoro fatto. Gli ascolti premiano in modo incredibile tutto questo. Ero certamente ottimista. Quando uno dice “sei un visionario” per me è un complimento, provare a immaginare qualcosa che ancora non si è concretizzato. Una cosa nuova può andare bene o male. Avere persone intorno che sul momento possono non essere consapevoli del mio pensiero, ma mi danno fiducia per poter lavorare al meglio, è qualcosa che è fondamentale. Tutti quelli che sono a questo tavolo hanno condiviso qualsiasi pensiero. Ognuno l’ha realizzato al meglio, anzi meglio di come l’avevo pensato.

Le capacità di quest’azienda sono immense. Qui ognuno è protagonista di quello che fa. Senza questo tutto quel che è il Festival non accadrebbe. Chi pensa in grande fa bene, ci sono energie invisibili pronte a sostenere i sogni. Ho letto alcune lettere e altre ne ho ascoltate. Chiudo con una che ho scritto al Festival. Giocando con le parole delle canzoni, perché sono veramente particolari. Messe insieme creano qualcosa di unico. Grazie alle persone salite sul palco, alle co-conduttrici, donne meravigliose, intelligenti che hanno illuminato questo Festival. E agli amici come Fiorello, che s’inventano qualcosa di geniale, in strada, a Via Asiago, alle due di notte. Con Gianni ci siamo trovati umanamente bene insieme, il che non è scontato. Grazie ad Anna per quel piatto di tortellini.