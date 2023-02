Eurovision 2023: “Queen of Kings” di Alessandra Mele (Norvegia) supera i 10 milioni di stream ed è il video più visto su YouTube

Numeri sempre più da capogiro quelli fatti registrare da Alessandra Mele che somma milioni su milioni di riproduzioni della sua “Queen of Kings” sulle piattaforme di streaming e su YouTube.

La rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023 attualmente ha ampiamente superato 10 milioni e mezzo di riproduzioni su Spotify, per l’esattezza 10.818.232. Un risultato da capogiro dopo aver già superato gli 8 milioni di stream nella giornata di giovedì 9 febbraio.

Gli ascolti in costante crescita – in tutta Europa e non solo, ricordiamo i 7 primi posti e le 16 top ten nelle Viral Charts – le stanno consentendo di mantenere anche la vetta della Spotify Viral Songs Global, cioè la classifica della piattaforma che tiene conto dell’aumento di riproduzioni, la ricondivisione del brano e i nuovi ascoltatori.

La savonese Alessandra Mele vi è entrata in seconda posizione il 30 gennaio prima di issarsi in vetta e da 14 giorni si trova in quella posizione, davanti ad artiste come Miley Cyrus (con “Flowers”), SZA (“Kill Bill”) e Vicco, artista spagnola in gara al Benidorm Fest 2023 con “Nochentera” e attualmente 17° in questa classifica.

Alessandra Mele la più vista su YouTube

Non solo rullo compressore su Spotify, Alessandra Mele sta pian piano conquistando anche YouTube. Infatti il video della sua esibizione nella finale del Melodi Grand Prix (MGP) condiviso sul profilo ufficiale dell’Eurovision Song Contest ha superato quello della spagnola Blanca Paloma.

Con 1,1 milioni di views (contro il milione di “Eaea” di Blanca Paloma) il video di “Queen of Kings” è il più visto tra quelli delle canzoni selezionate per l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

A questo numero vanno sommate le visualizzazioni del videoclip ufficiale (più di 820mila) e delle due esibizioni live al Melodi Grand Prix caricate sul canale ufficiale dell’artista italo-norvegese (quasi 40mila views). Si arriva così a quasi alle 2 milioni di riproduzioni complessive.

Ricordiamo infine che Alessandra Mele si esibirà nella prima semifinale, martedì 9 maggio, dove il pubblico italiano potrà votarla per spingerla verso l’atto finale dell’Eurovision Song Contest 2023.