Sanremo 2023, “Due vite” di Mengoni è già regina delle charts (anche all’estero)

Sanremo 2023 è già padrone della chart Fimi in Italia. I dati, aggiornati a prima della finale vedevano già Marco Mengoni in testa alla classifica con “Due vite”.

La classifica vede anche Mr. Rain e la sua “Supereroi” al quarto posto, poi Lazza, Coma_Cose e Elodie rispettivamente alle posizioni 9, 10 e 11. Seguono Mara Sattei in posizione 19, Mara Sattei alla 21, gIANMARIA alla 26, Colapesce Dimartino alla 31.

Tutti gli altri sono presenti nelle posizioni inferiori.

Il dato più rilevante però è la risalita al primo posto di “Sirio”, l’album di Lazza risultato il più venduto del 2022 che festeggia anche il quarto disco di platino. Per gli altri artisti in gara e la compilation del Festival dovremo attendere venerdì prossimo ed anche per vedere se l’effetto Sanremo rilancerà quelli già usciti come “Materia (Pelle)” di Mengoni, attualmente alla 20 e “Rave, eclissi” di Tananai (alla 12).

Trionfo su iTunes

A livello digitale, il dato (aggiornato a lunedì 13) vede Sanremo 2023 monopolizzare iTunes. Le canzoni del Festival occupano 18 delle prime 20 posizione con Mengoni davanti a Mr.Rain, Lazza, Madame, Tananai, Ultimo e Colapesce Dimartino, tutti stabili da quando sono entrati in classifica.

La top 10 si chiude con Coma_Cose, Rosa Chemical e i Depeche Mode con “Ghost again”, ospiti della finale e decimi davanti a Paola Chiara, che però avevano raggiunto il decimo posto nei giorni scorsi.

Scesa dalla Top 10 anche Elodie, attualmente quattordicesima. Vale la pena ricordare anche invece su Spotify sta andando fortissimo Lazza con la sua “Cenere”.

Mengoni super su iTunes

Marco Mengoni, prossimo rappresentante italiano all’Eurovision 2023, sta andando già bene all’estero: è primo anche in Slovenia e Svizzera; secondo in Lussemburgo e Malta; terzo in Belgio; quinto in Mozambico (!); nono in Austria e Germania; decimo nella Repubblica Ceca e in classifica complessivamente in altri nove Paesi.

La compilation di Sanremo 2023 è in testa fra gli album davanti proprio a “Materia (Pelle) di Mengoni.