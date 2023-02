Eurovision 2023, dieci nomi in gara per la Polonia

In mattinata, durante lo show Pytanie na Śniadanie sono stati rivelati i dieci partecipanti della selezione nazionale polacca Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję (Il cuore dell’Europa batte qui! Mandiamo una hit all’Eurovision), avviata lo scorso anno quasi per puro caso che ha riportato la Polonia in finale dopo cinque anni, grazie a Krystian Ochman.

Circa 300 canzoni da quasi altrettanti artisti sono giunte a TVP, e questi sono i nomi dei dieci fortunati che si sfideranno il prossimo 26 febbraio nella speranza di rappresentare la Polonia all’Eurovision 2023 a Liverpool:

Ahlena – Booty

Ahlena (Magdalena Pawłowska), è una cantautrice e produttrice di Gdańsk, ha iniziato a comporre nel 2020, sperimentando diversi generi dal pop all’RnB. “Booty” sarà il singolo di debutto, nel quale parlerà con orgoglio del suo corpo e delle sue curve, contro la grassofobia.

Blanka – Solo

Blanka è per metà polacca e metà bulgara, canta già da quando era giovanissima ed è un’eccellente ballerina, oltre ad avere un passato da modella e ad aver passato gran parte della sua vita negli Stati Uniti (esattamente come Krystian Ochman, che negli Stati Uniti ci era proprio nato). Il brano, che parla di un amore rivelatosi diverso dalle aspettative, è stato pubblicato lo scorso settembre ed è arrivato ai vertici delle classifiche sia in Polonia che in Lituania. Qualora dovesse vincere, sarebbe la seconda cantante di origine bulgara a partecipare all’Eurovision insieme ad una delle componenti delle Vesna.

Dominik Dudek – Be good

Polistrumentista di Limanowa, nel voivodato della Piccola Polonia, Dominik Dudek si è diplomato all’Accademia Musicale di Katowice in sassofono, chitarra e piano, poco prima di iniziare un tour con la sua band, i Redford. È salito alla ribalta vincendo la tredicesima edizione di The Voice of Poland, un format fortissimo che sia nella versione standard che “kids” ha lanciato sul mercato discografico diversi nomi promettenti. La carriera di Dudek è stata in gran parte in polacco, questo brano, dato il titolo, prometterebbe l’esordio in lingua inglese.

Felivers – Never back down

I Felivers sono quattro amici (Miłosz, Konrad, Wojtek and Cody) che insieme sognano un ritorno del rock and roll nel mainstream polacco (raccogliendo l’enorme eredità lasciata vuota da Piotr Rogucki e dai Virgin Snatch), avendo come idoli musicali Machine Gun Kelly, i Metallica e Yungblud, il che spiegherebbe come nasce la loro musica, che fonde trap e funk con il rock. Come i Maneskin quando si esibirono in Polonia, anche i Felivers si focalizzano sul diffondere un chiaro messaggio di libertà di parola e di espressione attraverso la loro musica.

Maja Hyży – Never hide

Influencer, modella e vocalist, Maja ha preso parte a diversi talent show e superato diversi ostacoli, sia relativi alla carriera che fisici dal momento che ha subito parecchie operazioni sia alle gambe che all’anca, e solo dopo un processo di riabilitazione durato due anni Maja è ritornata a camminare sulle sue gambe. Ed è anche per questo che il suo brano “Never hide” parla di mettere a nudo le proprie debolezze e non nascondersi dietro le apparenze, oltre ad essere un inno a non arrendersi mai.