Junior Eurovision 2023, Mariangela Borneo (Rai) entra nello Steering Group

Cambiano i componenti dello Steering Group dello Junior Eurovision Song Contest, il comitato organizzativo dell’EBU che di fatto ha il compito di supervisionare l’organizzazione dello JESC.

Le modifiche ai membri del gruppo direttivo sono state annunciate prima della prossima 21esima edizione dello Junior Eurovision Song Contest che, in seguito alla vittoria della Francia nella passata edizione con Lissandro e la sua “Oh, maman”, avrà luogo nuovamente a Parigi. Il gruppo direttivo ha ora i seguenti membri:

Mariangela Borneo (Rai)

Carla Bugalho (RTP)

Marta Piekarska (TVP) (Presidente)

Alexandra Redde-Amiel (France TV)

David Tserunyan (AMPTV)

Anja Zegwaard (AVROTROS)

Martin Österdahl (EBU)

Ana Maria Bordas (RTVE) e Natia Mshvenieradze (GPB), che erano i membri del gruppo direttivo del concorso negli anni precedenti, hanno lasciato le loro posizioni. Entra invece la nostra Mariangela Borneo, responsabile Rai per le relazioni internazionali con delega agli eventi e capodelegazione per l’Italia all’Eurovision dal 2022 e allo Junior Eurovision dal 2021, che diventa un nuovo membro del gruppo.

Mariangela Borneo, che dal 2021 ricopre l’incarico di capo delegazione per l’Italia, è in Rai dal 2000 e dal 2021 ricopre l’incarico di responsabile degli eventi e dei festival internazionali. Dopo l’addio di Nicola Caligiore e l’Eurovision 2021, in cui è stata Simona Martorelli a guidare la vittoriosa spedizione italiana a Rotterdam, già dallo Junior Eurovision dello stesso anno (in cui a rappresentarci fu Elisabetta Lizza) è toccato a lei l’incarico di guidare la delegazione Rai al concorso.

Nella preparazione dello Junior Eurovision 2023, che si terrà in Francia, il gruppo direttivo supervisionerà la preparazione del concorso e approverà tutte le decisioni e le modifiche per garantire che il concorso possa svolgersi correttamente quest’anno.