Eurovision 2023: i Kalush Orchestra confermano la loro presenza a Liverpool come ospiti

I Kalush Orchestra, vincitori dell’ultima edizione Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Ucraina, si esibiranno a Liverpool il prossimo maggio durante la 67° edizione della rassegna.

La conferma ufficiale è arrivata per bocca del leader del gruppo, Oleh Psiuk, che assieme al resto dei Kalush Orchestra è stato ricevuto a Strasburgo presso la sede del Parlamento Europeo mercoledì 15 febbraio.

I vincitori dell’Eurovision 2022 hanno incontrato Sabine Verheyen, Presidente della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento Europeo, e in conferenza stampa hanno per prima cosa ringraziato il popolo europeo per il continuo supporto dall’inizio del conflitto.

Parlando dell’imminente edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest, Psiuk ha dichiarato:

L’Eurovision si terrà in Regno Unito ma siamo sicuri che ci sarà visibilità anche per l’identità ucraina. A Liverpool ci sarà un’atmosfera unica e straordinaria per noi. Ci saranno molti artisti ucraini e ci saremo anche noi.

Come da tradizione quindi i detentori del titolo avranno modo di esibirsi in uno degl interval-act dell’Eurovision Song Contest. Con loro potrebbe esserci Sam Ryder, che in tempi non sospetti aveva espresso il desiderio di collaborare con la band.

Interesse ricambiato dai Kalush Orchestra che già lo scorso luglio avevano espressamente detto in un’intervista a Metro UK:

Ne abbiamo già discusso con lui e stiamo pianificando di pubblicare un brano abbastanza presto. Siamo ansiosi che tutti lo possano ascoltare.

Kalush Orchestra: nuova musica a marzo

Sul palco della M&S Bank Arena di Liverpool i Kalush Orchestra potranno presentare, con tutta probabilità, anche i loro nuovi brani. Durante la conferenza presso il Parlamento Europeo, a specifica domanda infatti Oleh Psiuk ha commentato:

Noi presenteremo dei nuovi pezzi in marzo. C’è una canzone intitolata “Changes”, che parla dei cambiamenti che noi auspichiamo e desideriamo, ben inteso. Credo sarà molto interessante a livello visivo perché la canzone sarà presentata come un piccolo film. Quindi guardate anche il nostro nuovo video che uscirà in marzo. Sono sicuro che sarà una grande emozione e motivazione per tante persone ascoltare e guardare il video della nostra nuova canzone.

Non solo nuova musica, infatti i Kalush Orchestra nel mese di marzo sono anche attesi da una tourneé negli Stati Uniti: 5 date dal 9 al 16 marzo che vedranno la band esibirsi a Cleveland, Orlando, Detroit, Atlanta e Austin.

Tornando al vecchio continente, la band in questo 2023 è già stata ospite della finale del Dansk Melodi Grand Prix, esibendosi sulle note di “Stefania” e sta ancora girando l’Europa: il 18 febbraio saranno a Parigi prima di due date (23 e 25) in Polonia che anticiperanno il sopracitato tour negli States.