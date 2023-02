Eurovision 2023: in rappresentanza della Lituania torna Monika Linkyte con “Stay”

È Monika Linkyte la vincitrice del Pabandom Iš Naujo! 2023 e sarà lei quindi a rappresentare la Lituania all’Eurovision Song Contest il prossimo maggio a Liverpool.

Dopo un mese di competizione che ha visto Rūta Mur e Beatrich vincere sia le puntate eliminatorie che le proprie semifinali, stasera l’ex-rappresentante del paese nel 2015 è riuscita a sovvertire i pronostici portandosi a casa una vittoria che le vale il ritorno sul palco più importante d’Europa.

Sul podio con lei salgono le già citate Rūta Mur, seconda con “So low“, e Beatrich, terza con “Like a movie“. Non sono bastati a Rūta Mur i quasi 200 voti di scarto al televoto. L’arrivo a pari punti ha premiato Monika Linkyte, per via del primo posto ottenuto nella graduatoria della giuria tecnica.

Infatti come nelle 4 precedenti serate del Pabandom Iš Naujo! 2023 la classifica è stata delineata da televoto e giuria di esperti, entrambi con peso del 50%, ma in caso di parità era il voto di questi ultimi ad essere decisivo.

Nella giuria figuravano 3 ex-rappresentanti eurovisivi lituani: Monika Liu, in gara a Torino lo scorso maggio, Vaidotas Valiukevičius, leader dei The Roop (in gara nel 2021), e Jievaras Jasinskis, componente degli InCulto (in gara nel 2010).

Con loro erano chiamati a giudicare le performance le cantanti Ieva Narkutė e Raminta Naujalytė-Bjelle, dai produttori Vytautas Bikus e Stanislavas Stavickis-Stano, dalla conduttrice radiofonica Gerūta Griniūtė e dal critico musicale Ramūnas Zilnys.

Di seguito la classifica finale (voto giuria + voto pubblico):

Monika Linkytė – “Stay” – 22 punti (12 + 10) Rūta Mur – “So low” – 22 punti (10 + 12) Beatrich – “Like a movie” – 16 punti (8 + 8) Petunjia – “Love of my life” – 11 punti (7 + 4) Paulina Paukštaitytė – “Let me think about me” – 11 punti (6 + 5) Gabrielius Vagelis – “Šauksmas” (Grido) – 10 punti (4 + 6) MoonBee – “Rumor” – 8 punti – (1 + 7) Justė Kraujelytė – “Need more fun” – 6 punti (5 + 1) Mario Junes – “Do what you do” – 5 punti (3 + 2) Il Senso – “Sparnai” (Ali) – 5 punti (2 + 3)

Monika Linkyte sarà la 6° donna solista a rappresentare la Lituania all’Eurovision Song Contest, e raccoglie il testimone lasciato da Monika Liu, 14° a Torino lo scorso maggio con l’elegante “Sentimentai“. Monika Liu è stata anche protagonista della serata con la sua esibizione sulle note del nuovo singolo “Šampanas (Bul bul bul)”.

Oltre a lei si sono esibiti in qualità di ospiti Duncan Laurence, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2019 con “Arcade“, e gli ucraini TVORCHI, che gareggeranno il prossimo maggio a Liverpool con “Heart of steel“. Il legame solidale tra Lituania ed Ucraina è stato suggellato anche dalla raccolta fondi “Radarom!” – che finanzia l’acquisto di radar tattici multifunzionali per la difesa del territorio ucraino – promossa anche da alcuni artisti in gara che indossavano le spille giallo-blu simbolo della campagna.

Chi è Monika Linkyte

Monika Linkyte – nata a Gargždai il 3 giugno 1992 – è un volto già noto agli eurofan per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2015 di Vienna dove si classificò al 18° posto con “This time”. Allora si esibì sul palco in coppia con Vaidas Baumila, quest’anno tornerà da sola sul palco eurovisivo.

La sua carriera è iniziata nel 2007, quando prese parte alle selezioni per il Junior Eurovision Song Contest dello stesso anno. Seguirono poi 6 partecipazioni consecutive alle selezioni nazionali per l’Eurovision dal 2010 al 2015, anno della vittoria e del primo album, “Walk with me”.

Da allora Monika Linkyte ha pubblicato una decina di singoli di cui solo uno – “Padovanojau” (Ho regalato), pubblicato nel 2016 – certificato oro in patria.

Il brano che porterà in gara, “Stay”, è stato scritto e composto dalla stessa Linkyte oltre che da Krists Indrišonoks e Jānis Jačmenkins ed è interamente in inglese salvo il refrain finale dove viene più volte ripetuto “Čiūtą, o tūto”, che tradotto dal lituano significa “Mi dispiace”.

La Lituania all’Eurovision Song Contest

Parlando del passato della repubblica baltica all’Eurovision Song Contest va ricordato che il miglior risultato del paese rimane il 6° posto degli LT United nel 2006 con l’iconica “We are the winners“, ancora oggi uno dei cori più amati e maggiormente intonati dagli eurofan, ovviamente in occasione della vittoria del contest del proprio paese.

La Lituania, al netto di due eliminazioni in semifinale nel 2019 e nel 2017, ha raccolto risultati lusinghieri negli ultimi 7 anni, a partire dal 9° posto finale di Donny Montell nel 2016 con “I’ve been waiting for this night“.

Meglio di lui hanno fatto i The Roop nel 2021 con “Discoteque“. La band a Rotterdam si piazzò all’8° posto cogliendo il secondo miglior risultato della Lituania nella rassegna.

Senza dimenticare che la cancellazione dell’edizione 2020 a causa del coronavirus ha – molto probabilmente – privato il paese di un risultato ancor più importante visto il successo che “On fire“, brano con cui i The Roop avevano vinto il Pabandom Iš Naujo!, stava raccogliendo prima della manifestazione.

Monika Linkyte proverà a mantenere questi standard. Per lei l’avventura eurovisiva inizierà giovedì 11 maggio 2023. La Lituania infatti si esibirà nella seconda metà della seconda semifinale. Dall’Italia non sarà possibile votare Monika Linkyte, in quanto il diritto di voto spetterà a Regno Unito, Spagna e Ucraina.