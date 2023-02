Eurovision 2023, ecco “Évidemment” de La Zarra per la Francia (VIDEO)

Prémière in prima serata nel programma di massimo ascolto del weekend su France 2 per “Évidemment”, il brano che La Zarra presenterà in rappresentanza della Francia all’Eurovision Song Contest 2023 sul palco della M&S Bank Arena di Liverpool nella finale del 13 Maggio prossimo.

Un brano forse leggermente meno forte rispetto alla tradizionale produzione dell’artista canadese di origine marocchina ma che ha le caratteristiche che si richiedono ad una produzione francese all’Eurovision.

Fatima Zahra Hafdi, ovvero La Zarra figura fra gli autori del brano insieme ad un team di prim’ordine ovvero Ahmed Saghir e il suo canadese Banx & Ranx ovvero Yannick Rastogi e Zacharie Raymond, che sono anche i produttori del brano.

Questi ultimi due sono fra i producers più in voga del momento in Nord America, recentemente plurinominati come “produttori emergenti dell’anno” in Canada agli Juno Awards e autori fra gli altri per Dua Lipa, Sean Paul, Becky Hill ed Ella Eyre.

La Francia non vince l‘Eurovision Song Contest dal 1977, quando l’onore toccò a “L’oiseau et l’enfant” di Marie Myriam e c’è grande voglia di riscattare il pessimo piazzamento di Alvan & Ahez a Torino, appena ventiquattresimi su 25 con la loro “Fulenn” interamente in lingua bretone.