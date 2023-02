Eurovision 2023: Marco Mengoni è disco d’oro con “Due vite”

Prima certificazione ufficiale per “Due vite” di Marco Mengoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 e, con alte probabilità (ma ancora non c’è la conferma ufficiale), quella che ci rappresenterà all’Eurovision Song Contest di Liverpool (9-11-13 maggio).

“Due vite” disco d’oro

Arriva infatti il disco d’oro, corrispondente allo stato attuale alle almeno 50.000 copie vendute, e non è nemmeno impossibile vedere in tempi brevi l’arrivo del platino. Si tratta della venticinquesima canzone di Marco Mengoni che riceve un qualsiasi tipo di certificazione.

Ad esse si aggiungono anche quelle relative a nove tra album ed EP pubblicati (intendendo come un tutt’uno i dati di Re Matto e Re Matto Live, che la FIMI conteggia in maniera unitaria).

Continua in questo modo la scia di certificazioni da parte dell’artista di Ronciglione, che dalla prima vittoria a Sanremo, quella del 2013 con “L’essenziale” (poi settima all’Eurovision) non si è semplicemente più fermato, approdando negli stadi durante l’estate scorsa.

Importanti anche i numeri: su YouTube il video ufficiale ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni, quello della serata d’apertura del Festival di Sanremo 9.1. Superati invece i 14 milioni di stream su Spotify.

Non di solo Marco Mengoni vivono le certificazioni: in tema sanremese, infatti, troviamo anche Lazza con “Cenere” (2° posto), Mr. Rain con “Supereroi” (3° posto) e Madame con “Il bene nel male” (7° posto).

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Materia (Terra) (2021) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni

Gli anni delle canzoni sono riferiti alla loro pubblicazione nei rispettivi album e non come singoli in quanto tali.