Eurovision 2023, tra i big di “Una Voce per San Marino” anche Eiffel 65, Neja e Ronela

Durante la conferenza (trasmessa in diretta sulla pagina Facebook, Instagram e il canale YouTube di San Marino RTV) presso la Sala Castaldi dell’Hotel Westin Palace di Milano, sono stati finalmente rivelati i cosiddetti “big” della seconda edizione di Una Voce per San Marino, la selezione che decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino a Liverpool.

Tutti incollati, quindi, a partire dalle 22 su San Marino RTV (canale 520 di Sky e 831 del digitale terrestre) per seguire la prima delle 5 semifinali (trasmesse in differita) che precedono la finale di sabato alle 21 (in diretta).

San Marino RTV ha ricordato che proprio sabato 25 febbraio ci sarà anche un momento dedicato al triste anniversario legato all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (il 24 febbraio è un anno dall’inizio del conflitto).

Nella selezione sammarinese sono clamorosamente presenti gli Eiffel 65, famosissimo gruppo italiano che ha fatto la storia della dance nei primi anni 2000 a suon di “Blue (Da Ba Dee)” e “Too Much of Heaven“.

Legata alla dance italiana anni ’90 abbiamo un altro nome importante, quello di Neja, alias Agnese Cacciola, con oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo con “Restless“.

Un ritorno è quello dell’ex tronista di “Uomini e donne” Francesco Monte, che ha già partecipato l’anno scorso ad Una Voce per San Marino con “Mi Ricordo Di Te (Adrenalina)“.

Altri nomi più o meno famosi che partecipano nuovamente a Una Voce per San Marino troviamo: MeriCler e Alessandro Coli, secondo classificato l’anno scorso con Burak Yeter, i Deshedus finalisti lo scorso anno con Alberto Fortis e Tony Cicco.

Tra gli ex allievi di “Amici” di Maria de Filippi gareggeranno Deborah Iurato che con “Via da qui” nel 2016 aveva partecipato insieme Caccamo a Sanremo; Manuel Aspidi, Moreno, Ellynora e Le Deva (trio che ha partecipato alla serata cover di Sanremo 2021 interpretando con Orietta Berti “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo).

Ci sarà anche il noto cantautore italiano Massimo di Cataldo (vincitore di Sanremo Giovani nel 1994, e concorrente a Sanremo nel 1995, 1996 e 1999. Ha tentato di partecipare alla selezione di San Marino del 2018) che duetta con Andrea Agresti, famoso cantautore e personaggio televisivo italiano.

Da X Factor Camille Cabaltera, Nevruz, Kurt Cassar, Morgana e il vincitore Lorenzo Licitra che ha battuto nel 2017 i Maneskin; da The Voice Italia, invece Luna Palumbo. Confermati poi i rumours che vedevano la partecipazione di Daniel Schumacher, vincitore di Deutschland Sucht den Superstar.

Presente anche Roy Paci, trombettista e autore italiano che nel 2018 ha partecipato a Sanremo con il brano “Adesso“, interpretato in coppia con Diodato. L’anno successivo ha partecipato alla serata cover con i Negrita ed Enrico Ruggeri. Un altro nome noto è Stefano d’Orazio dei Vernice, importante band italiana attiva dal 1993 al 1995.

Infine saranno presenti anche Alfie Arcuri, australiano, già in gara alla selezione nazionali del suo Paese e autore del brano di Cipro dell’Eurovision 2020 e Ciro De Luca, ex membro dei Todomondo, rappresentanti della Romania all’Eurovision 2007.

Chiudiamo questa lista con Ronela, che lo scorso anno a Torino ha rappresentato l’Albania con “Sekret”, eliminata in semifinale.

Pamela Prati aveva chiesto di partecipare, ma a causa di alcune concomitanze contrattuali con Mediaset, non ci sarà.

Tra gli ospiti, il gruppo italo-sammarinese Miodio, sul palco con il brano “Complice“, con cui hanno rappresentato San Marino all’Eurovision 2008. Sono stati anche concorrenti alla prima edizione di Una Voce per San Marino, quando hanno portato “Blu” insieme a Fabry & Labiuse.

A differenza dell’anno scorso, i “big” (autocandidatisi o scelti dalla società Media Evolution) non accederanno direttamente in finale, ma dovranno partecipare alle 5 semifinali gareggiando contro gli altri artisti che provengono dalla fase di “Casting & Accademia”. Quest’anno quindi avremo modo di ascoltare i brani degli artisti famosi prima della finale.

Una Voce per San Marino 2023

Una Voce per San Marino, organizzato dalla società Media Evolution per conto della tv di Stato di San Marino, è alla sua seconda edizione e, come l’anno scorso, lo show ha previsto un’organizzazione molto articolata. Iniziato venerdì 28 ottobre finirà sabato 25 febbraio.

La copertura televisiva comincia da questa sera. Si sono sfidati più di mille artisti provenienti da 31 paesi durante la fase di “Accademia e Casting” e da questa sera fino a venerdì si sfideranno nelle semifinali ben 106 artisti per assicurarsi i 22 posti della finale.

Il format prevede quattro semifinali (da questa sera fino a giovedi sera) mentre il venerdì sera è dedicato ai ripescaggi: 16 artisti gareggeranno per 8 posti della finale. I due artisti sammarinesi saranno invece direttamente in gara nella finale.

Ricapitolando, quindi, a partire dalle 22 su San Marino RTV (canale 520 di Sky e 831 del digitale terrestre):

Prima Semifinale (lunedì): 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì. Seconda Semifinale (martedì): 27 concorrenti. 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì. Terza Semifinale (mercoledì): 4 si qualificano alla finale di sabato; 4 ai ripescaggi di venerdì. Quarta Semifinale (giovedì): 4 ai ripescaggi di venerdì Quinta serata dedicata ai ripescaggi (venerdì): si sfidano 16 artisti per 8 posti. Finale (sabato dalle 21): 22 artisti e annuncio del vincitore.

Come l’anno scorso Il voto per tutte le sere sarà deciso esclusivamente da una giuria e, in particolare, quella della finale sarà composta da 5 membri, di cui Al Bano risulta il Presidente: 2 scelti da San Marino RTV (uno dei quali appunto in funzione di Presidente), 1 scelto dalla Segreteria di Stato e i restanti 2 da Media Evolution.

Il brano che gli artisti presenteranno alle semifinali sarà solo uno (lo stesso di quello eventualmente presentato in finale), in lingua a libera scelta del concorrente e dovrà essere obbligatoriamente inedito (come avviene con Sanremo, ma con una sola differenza: l’artista in caso di vittoria è obbligato a portare all’Eurovision lo stesso brano vincitore della selezione).

Le semifinali si terranno presso la Sala Polivalente dell’Auditorium Little Tony e saranno presentate dalla giovane conduttrice italiana Ilenia De Sena, attualmente giornalista sportiva ma in passato attiva anche in ambito musicale come uno dei volti di Spot Eurovision nei canali Rai, conduttrice di Sanremo Rock & Trend e Sanremo Live.

La finale si terrà invece al Teatro Nuovo Dogana (la vendita dei biglietti che era partita il 3 febbraio alle 12 è ancora disponibile presso la piattaforma Vivaticket) e sarà condotta, come l’anno scorso, da Senhit (due volte rappresentante di San Marino all’Eurovision, nel 2011 e nel 2021) e Jonathan Kashanian, personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano che ha partecipato a vari programmi in TV, come “Grande Fratello” o “L’Isola dei Famosi”.

San Marino verso l’Eurovision 2023

La prima partecipazione di San Marino all’Eurovision Song Contest risale al 2008 quando l’Italia doveva ancora ritornare. Il risultato migliore finora ottenuto è il 19esimo posto all’Eurovision 2019 con “Say Na Na Na” di Serhat.

Da ricordare assolutamente Valentina Monetta, l’artista sammarinese più famosa, che ha rappresentato la piccola Repubblica tre volte: nel 2012 con “The Social Network Song”, nel 2013 con “Crisalide“, nel 2014 con “Maybe (Forse)“, brano che permette a San Marino di accedere per la prima volta alla finalissima.

Un’altra icona sicuramente è Senhit, rappresentante di San Marino all’Eurovision nel 2011 con “Stand By“, e nel 2021 con “Adrenalina“, interpretata insieme a Flo Rida. L’anno scorso a Torino c’era Achille Lauro che con “Stripper” non è riuscito a qualificarsi alla finale.

San Marino quest’anno parteciperà alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest prevista per giovedì 11 maggio in diretta su RAI 2: l’Italia, però, non avrà diritto di voto e potrà aiutare il Titano solamente se quest’ultimo si qualifica alla finale di sabato. Per dovere di cronaca e smentire le malelingue che si sono diffuse negli ultimi anni, ricordiamo che San Marino risulta tra gli Stati che più hanno votato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Quest’anno la riforma delle votazioni dell’Eurovision prevede per le semifinali solo il televoto, mentre per la finale la combinazione di televoto e giurie. Il voto di San Marino sarà completamente affidato, sia in semifinale che in finale ai cinque giurati i cui punti saranno conteggiati due volte: la compagnia telefonica nazionale Prima, infatti, fa numeri troppo bassi per poter essere calcolati statisticamente e la maggior parte dei sammarinesi utilizza sim dei gestori telefonici italiani rendendo quindi impossibile distinguere il televoto italiano da quello sammarinese.