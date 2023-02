Finale Eurovision 2023: niente scontro con Amici su Canale 5

Anche per questa edizione, come avvenuto lo scorso anno, Amici di Maria De Filippi non si scontrerà con la finale dell’Eurovision.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto (gli addetti ai lavori sanno bene quanto siano “variabili” i palinsesti Mediaset), stando almeno ai listini di Publitalia ’80 (la concessionaria di pubblicità delle reti televisive del Gruppo Mediaset), sarà evitato lo scontro diretto, con la finale di Amici spostata a sabato 20 maggio.

Al suo posto, sabato 13 maggio, sarà trasmesso lo speciale dedicato al trio de Il Volo. Dunque l’ammiraglia Mediaset metterà in programmazione contro la finale dell’Eurovision 2023 uno spettacolo musicale, con protagonisti i nostri rappresentanti del 2015.

Sospendere Amici è stata in ogni caso una scelta non scontata, questo va detto. A maggio scopriremo se gli ascolti cresceranno rispetto al 2021 e se dopo il boom del 2022, una buona parte di quei 6,59 milioni di telespettatori ritornerà a seguirlo o meno.

Peccato per la scelta di spostare le semifinali su Rai 2… dopo un anno boom grazie all’organizzazione dell’evento in Italia e la notorietà acquisita, si poteva comunque sperimentare ancora per un altro anno la trasmissione delle due serate su Rai 1. Invece si è dato subito per scontato che sarebbe stato un flop e deciso di trasferire tutto su Rai 2.