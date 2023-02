Eurovision 2023: per l’Australia ecco i Voyager con “Promise”

Sono stati rivelati con una premiere sul canale ufficiale YouTube dell’Eurovision 2023 i rappresentanti dell’Australia alla Liverpool Arena (9-11-13 maggio).

Eurovision 2023: ecco “Promise” dei Voyager

Si tratta dei Voyager, che portano in gara “Promise”. Il gruppo progressive metal nato a Perth, di buona fama in patria, si compone di Daniel Estrin (voce, tastiere), Simone Dow (chitarra), Scott Kay (chitarra), Ashley Doodkorte (batteria), Alex Canion (voce, basso).

Tanti i cambi di formazione, in una storia che si compone di sette album, l’ultimo dei quali, “Colours in the Sun”, è stato rilasciato nel 2019. In carriera hanno avuto modo di esibirsi, tra gli altri, con i Nightwish a Perth.

Per due volte i Voyager avevano già tentato la carta eurovisiva: nel 2020 con “Runaway” e nel 2022 con “Dreamer“, che facevano parte delle selezioni “Australia Decides”. Nel primo caso la canzone non fu scelta per essere tra le 10 in gara verso la mai tenuta edizione di Rotterdam, nel secondo è arrivata la piazza d’onore (insieme al 6° posto nelle charts dei singoli aussie).

Australia all’Eurovision: una breve storia

L’Australia è all’Eurovision Song Contest dal 2015: allora, in occasione del 60° anniversario del concorso, fu deciso di invitare direttamente in finale il Paese, che arrivò quinto con “Tonight again” di Guy Sebastian. Visto il successo dell’operazione, l’invito fu inoltrato di nuovo per l’anno successivo ed ha poi dato vita a un più ampio accordo che vede EBU e SBS confermare la presenza aussie almeno fino a quest’anno.

Il miglior risultato dell’Australia è proprio quello del 2016, con “Sound of silence” di Dami Im che fu prima per le giurie con 320 punti; ne aveva 109 di vantaggio su “1944” di Jamala prima che il televoto ribaltasse tutto. Arrivò comunque il secondo posto a quota 511. Avesse vinto, il Paese non avrebbe ospitato il concorso in Australia, ma in un Paese europeo tramite una coproduzione.

Nel 2022 è arrivato il 15° posto con 125 punti: ad eseguire “Not the same” al Pala Olimpico (Pala Alpitour) di Torino è stato Sheldon Riley.

Quest’anno i Voyager canteranno nella seconda metà della seconda semifinale, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 con diretta su Rai2 e nella quale l’Italia non ha diritto di televoto.