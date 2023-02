Eurovision Song Contest 2023: svelati i primi dettagli delle cartoline voltapagina

Mano a mano che si avvicina l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2023 – martedì 9 maggio – accelerano i preparativi dell’evento. Una tradizione, confermatissima, è quella delle cartoline voltapagina che hanno la funzione sia di presentare l’artista in gara ai telespettatori che di riempire il tempo televisivo nel quale si prepara il palco per l’imminente esibizione.

Nel presentare due speciali televisivi dedicati all’Eurovision Song Contest, che andranno in onda a maggio su BBC One e BBC iPlayer, la BBC ha anche svelato il concept e gli autori di queste cartoline per l’edizione 2023.

Il focus di quest’anno sarà posto sulla personalità dei singoli artisti, per cercare in quei 40 secondi circa di far conoscere al meglio il concorrente al pubblico da casa, con l’obiettivo di incarnare a pieno lo slogan di questa edizione “United by music” (Uniti dalla musica).

Saranno impiegate, stando alla BBC, tecniche innovative e in ogni cartolina ci sarà un collegamento tra Regno Unito ed Ucraina. I produttori esecutivi sono Carlo Massarella e Jane McGoldrick mentre il produttore di serie è Tom Cook.

Le cartoline saranno realizzate dalla Windfall Films, casa di produzione londinese parte di Argonon Group e specializzata nella realizzazione di documentari di vario genere: da quelli spaziali per la NASA a quelli naturalistici come “Inside Nature’s Giants”, che è valso loro un BAFTA Award, fino all’ultima produzione per National Geographic dedicata alla guerra in Ucraina.

Non saranno i soli. Ad affiancarli ci sarà anche la 23/32 Films, casa di produzione ucraina specializzata in cortometraggi sia pubblicitari – per marchi come Volkswagen e Puma – che musicali. Hanno infatti realizzato i videoclip di brani di Bring Me The Horizon, Editors, Paloma Faith, Oh Wonder e anche di “Bassa sababa” di Netta – vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2018.

Lo scorso anno le cartoline voltapagina furono un modo per mostrare le bellezze paesaggistiche ed architettoniche italiane, sulle quali andavano a stagliarsi le sagome dei protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022, proiettate dal drone Leo.