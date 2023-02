Eurovision 2023, Marco Mengoni: “Il diritto di prelazione ce l’ha Due vite, ma…”

Arrivano novità in merito al brano che Marco Mengoni porterà in gara all‘Eurovision Song Contest. In un’intervista al TG1 delle 20, in studio con Giorgia Cardinaletti, il cantautore di Ronciglione, fresco vincitore del Festival di Sanremo, si è sbilanciato sulla scelta della canzone da cantare a Liverpool.

A domanda precisa di Giorgia Cardinaletti, che ha chiesto se sarà “Due Vite” la canzone scelta per l’Eurovision, Marco Mengoni ha risposto:

“Credo di sì, anche se il toto-canzone per l’Eurovision è un po’ aperto e abbiamo ancora del tempo. Avevo scritto delle cose per il disco, comunque adesso il diritto di prelazione ce l’ha Due Vite però io e il mio team siamo aperti a tutto. Comunque andiamo a rappresentare l’Italia in Europa, in questo momento fare l’Eurovision è importante perché la musica è un’unione e unirà tutta l’Europa.”

Poi sulla canzone ha aggiunto – “Non escludo sorprese”.

Arriva dunque una presa di posizione un po’ più netta, anche se il dubbio rimane almeno fino all’incombere della deadline per la presentazione del brano in gara che, ricordiamo, è fissata intorno a metà marzo. Ricordiamo che, dal ritorno in gara dell’Italia nel 2011, solo Nina Zilli scelse nel 2012 di non gareggiare con “Per Sempre”, il brano che portò in gara a Sanremo, ma con “L’amore è femmina”.

Tutti gli altri portacolori italiani, fatta eccezione per Emma che nel 2014 fu scelta internamente, hanno sempre scelto di portare in gara lo stesso brano presentato a Sanremo (nel caso di Raphael Gualazzi nel 2011 e di Francesca Michielin nel 2016 in una versione modificata e cantata per metà in lingua inglese).