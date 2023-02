Eurovision 2023: ecco i presentatori. C’è Graham Norton, ma solo per la finale

Sono stati rivelati questa mattina su BBC Radio 2, e poi ridiffusi contemporaneamente su tutti i media legati all’Eurovision 2023, i presentatori dell’edizione di Liverpool (9-11-13 maggio). Andiamo a scoprirli.

Eurovision 2023: i presentatori

Graham Norton

Sarà presente soltanto per la finale. Storico volto della BBC, è anche la voce britannica dell’Eurovision dal 2009, quando ha preso in mano il timone da Terry Wogan. 59 anni, dal 2007 conduce anche lo show che porta il suo nome; è inoltre giudice a RuPaul’s Drag Race UK.

Julia Sanina

Unica componente ucraina tra i presentatori, è la voce del gruppo rock The Hardkiss, tra i più famosi del Paese, con cui ha cercato di andare all’Eurovision Song Contest nel 2016 (fu 2° posto alle spalle di Jamala, che avrebbe poi vinto a Stoccolma). 32 anni, ha anche ricoperto il ruolo di giudice nella versione ucraina di X Factor.

Hannah Waddingham

Vincitrice di un Emmy Award, ha spopolato nel ruolo di Rebecca Welton in Ted Lasso ed è una delle più popolari attrici di musical del momento. 48 anni, è protagonista di prima classe sia nel West End che a Broadway. Nel 2012 ha fatto parte dell’adattamento in forma di film di Les Misérables.

Alesha Dixon

Di grande successo insieme al gruppo R&B e hip hop Mis-Teeq, ha poi proseguito da solista; in entrambi i casi diversi i singoli nella top ten delle charts britanniche. 44 anni, è ora giudice a Britain’s Got Talent e volto molto conosciuto della BBC.

Eurovision 2023: la cerimonia di apertura

Sono stati anche comunicati i nomi che andranno a condurre la cerimonia di apertura, che è normalmente programmata per la domenica precedente il concorso (in questo caso il 7 maggio).

Timur Miroshnychenko

Il suo è ormai un nome molto celebre: commentatore dell’UA:PBC per l’Eurovision, lo ha presentato nel 2017. Ha fatto il giro d’Europa la sua esultanza da dentro un bunker, nel quale è comunque riuscito a svolgere il proprio ruolo. In Italia lo ricordiamo anche per l’intervista con Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika prima della seconda semifinale a Torino. 36 anni, a Liverpool apparirà anche durante gli show come Eurovision Correspondent (corrispondente); darà impressioni dall’interno della cabina di commento ucraina a Liverpool.

Sam Quek

Nativa di Liverpool, è da tempo nel giro televisivo e, dal 2021, conduce su BBC One Question of Sport. 34 anni, nel 2016, insieme alla selezione della Gran Bretagna, ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nell’hockey su prato.

Eurovision 2023: i cambiamenti nella BBC

Stante il ruolo di conduttore di Graham Norton per la finale, il suo tradizionale ruolo su BBC One viene passato a Mel Giedroyc, che stabilisce un primato: è infatti la prima donna a commentare la finale dell’Eurovision in Gran Bretagna. Scott Mills e Rylan (con il secondo già visto nell’Allocation Draw) saranno invece impegnati con le semifinali.