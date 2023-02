Una voce per San Marino, i finalisti: fuori Neja e Di Cataldo, avanti Eiffel 65 e Licitra

Conclusa la fase di selezione di Una Voce per San Marino 2023, il concorso che assegna il biglietto sammarinese per l’Eurovision Song Contest. Nelle quattro semifinali sono stati selezionati 4 finalisti per sera, con altrettanti inviati alla “second chance” di stasera, per ancora 4 posti da assegnare a completamento del lotto. In palio per il vincitore il posto che lo scorso anno fu di Achille Lauro, poi eliminato in semifinale con “Stripper”.

La giuria che ha selezionato gli artisti finalisti era composta da Lia Fiorio, voce eurovisiva di San Marino RTV, il produttore Mimmo Paganelli, il cantautore Senatore Cirenga, il compositore Emilio Munda e la showgirl Christine Grimandi.

Dalle quattro semifinali si sono qualificati (in ordine di annuncio):

Alfie Arcuri (Australia, già secondo ad Australia Decides e autore di “Running” di Sandro, selezionato per Cipro nel 2020)

Deborah Iurato

Deshedus (band romana progressive rock, finalisti lo scorso anno)

E.E.F (band funky jazz di Ancona)

Eiffel 65

Ellynora (ex Amici)

Iole (Iolanda Capasso, cantautrice di Napoli, ex Io Canto)

Le Deva, la girl band vista lo scorso anno a Sanremo in duetto con Orietta Berti, alla prima uscita in versione trio

Lorenzo Licitra, vincitore X Factor di 2017 davanti ai Maneskin

Mayu (Svizzera), già finalista ad Area Sanremo

Nevruz, cantautore campano di origini turche, terzo ad X Factor 2010, l’edizione dalla quale sembrava dovesse uscire il rappresentante italiano per il rientro all’Eurovision nel 2011.

Piqued Jacks

Thomas (Bocchimpani, ex Amici)

Tothem (band metal romana con una esperienza pluridecennale)

Vina Rose (cantante catanese residente a Londra, finalista lo scorso anno)

XGiove (band di Porto Sant’Elpidio)

Fra le eliminazioni piuttosto clamorose e rumorose spiccano la terza sera quelle di Neja, Moreno (già vincitore di Amici) e dell’accoppiata Massimo Di Cataldo-Andrea Agresti; nella prima dell’ex finalista Alessandro Coli e di Daniel Schumacher; nella seconda sera dell’ex finalista Francesco Monte; nella quarta dell’ex frontman dei Vernice Stefano D’Orazio e della spagnola già disco d’oro Veronica Romero.

La semifinale di ripescaggio

Ammessi alla semifinale di ripescaggio andata in onda stasera (sempre in ordine di annuncio): Camilla, Camille Cabaltera (finalista lo scorso anno, ex X Factor e The Voice), Daudia (ex The Winner Is), Edoardo Brogi, Flexx (la band di Eliza G, ex The Voice e lo scorso anno alla selezione rumena); Florin Raduta, Kiara D.V. feat. Pamela Ivonne Cole, La Bebae, Luna Palumbo, in gara a The Voice nell’anno in cui vinse suor Cristina; Morgana (ex X Factor), Lost City feat. Emerique, Mate, Raim, Roy Paci, Ronela Hajati ed i TES (Tutti Esageramente Stronzi), questi ultimi ripescati dopo che Pjero, ammesso alla second chance, è stato trovato con il brano pubblicato addirittura due anni fa.

Accedono alla finale (in ordine di annuncio)

Edoardo Brogi

Mate, al secolo Maria Teresa Amato, ex X Factor, finalista lo scorso anno

Ronela Hajati, rappresentante albanese lo scorso anno all’Eurovision con “Sekret”

Roy Paci

I 22 finalisti

Ai qualificati dalle semifinali si aggiungono di diritto i due sammarinesi, Simone De Biagi e la appena sedicenne Kida. Agli artisti del Titano erano infatti riservati degli slot automatici per garantire la rappresentatività del Paese in finale. Dunque domani sera saranno in gara (in ordine alfabetico):

Eurofestival News sarà presente domani sera al Teatro Comunale di Dogana con i nostri inviati Donato Cafarelli e Edoardo Manfrin e vi racconterà da San Marino tutto l’evento, fino alla proclamazione del vincitore, che rappresenterà il Titano sul palco di Liverpool, nella seconda semifinale di giovedì 11 maggio 2023.