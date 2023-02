Eurovision 2023: la Finlandia sceglie di ballare al ritmo rap del “Cha Cha Cha” di Käärijä

Sarà Käärijä con “Cha Cha Cha” a rappresentare la Finlandia all’Eurovision 2023 di scena a Liverpool i prossimi 9, 11 e 13 maggio. Il rapper finlandese ha guadagnato il pass per la M&S Bank Arena proprio questa sera trionfando su altri sei artisti all’Uudena Musiikin Kilpailu, la selezione finlandese per l’Eurovision Song Contest.

A determinare il vincitore, come di consuetudine in molte selezioni nazionali, è stato il voto combinato di giurie internazionali e telespettatori. Di seguito la classifica finale:

Käärijä – “Cha Cha Cha” (539 punti) Portion Boys – “Samaa Taivasta Katsotaan” (152 punti) Keira – “No Business On The Dancefloor” (133 punti) Robin Packalen – “Girls Like You” (109 punti) Kuumaa – “Ylivoimainen” (107 punti) Lxandra – “Something To Lose” Benjamin – “Hoida Mut” (66 punti)

Käärijä, all’anagrafe Jere Pöyhönen, nasce ad Helsink nel 1993. Scopre il suo amore per la musica mentre da piccolo si dilettava a suonare la batteria. Cantante emergente appartenente al filone del rap finlandese, contamina spesso il rap con musica elettronica e metal. I suoi primi singoli sono stati rilasciati nel 2016, ma è nel 2020 che arriva il suo primo album “Fantastista”.

Sul palco dell’Uuden Musiikin Kilpailu, Käärijä ha letteralmente mandato in solluchero tutto il pubblico: la sua “Cha Cha Cha”, come suggerisce il nome stesso, invita a ballare e a divertirsi ad una festa ed è già diventata virale sui social. Mr. Cha Cha si prepara ora a conquistare il palco della più importante kermesse musicale d’Europa. Intanto, la sua canzone è già in Top 5 in patria.

All’Eurovision 2023 la Finlandia gareggerà nella prima semifinale del 9 maggio e i telespettatori italiani saranno chiamati a determinare i primi dieci Paesi finalisti che si uniranno ai primi dieci classificati della seconda semifinale e ad Ucraina, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, già qualificati di diritto.

La Finlandia verso l’Eurovision 2023

La Finlandia ha partecipato per la prima volta all’Eurovision Song Contest nel 1961 e vanta 55 partecipazioni. Ha vinto la competizione solo una volta, nel 2006, grazie al rock dei Lordi che proposero la loro “Hard Rock Hallelujah”. La vittoria dei Lordi portò la competizione ad Helsinki nel 2007. Lo scorso anno a Torino, la band The Rasmus con “Jezebel” rappresentò il Paese scandinavo classificandosi al ventunesimo posto.