Quarta semifinale e giro di boa per il Melodifestivalen 2023 (selezione svedese per l’Eurovision Song Contest), che con stasera chiude la presentazione dei 28 brani in gara ed entra nel rettilineo verso la finalissima di Stoccolma.

Alla Malmö Arena di Malmö (Scania), già sede dell’Eurovision 2013, si sono date battaglia le ultime sette proposte in gara con in palio altri due biglietti per la serata finale dell’11 marzo. Con la serata di stasera gli artisti già qualificati salgono a otto, che diventeranno dodici dopo la serata di ripescaggio in programma per sabato prossimo.

Il meccanismo rimane lo stesso: un primo turno di voto che qualifica alla finalissima il brano con più voti in assoluto, seguito da un secondo round a 6 dove i vari gruppi di voto (3/9 anni, 10/15, 16/29, 30/44, 45/59, 60/74, 75 e più, oltre ai voti via telefono fisso) esprimono un set di punti che si somma formando la classifica completa.

La canzone che ottiene più punti raggiunge la prima qualificata in finalissima, mentre la seconda e la terza staccano un biglietto per il girone del ripescaggio in programma per sabato 4 marzo.

Tutti la attendevano e lei ha risposto presente: Loreen (Lorine Zineb Talhaoui), già vincitrice del Melodifestivalen e dell’Eurovision Song Contest nel 2012 con Euphoria, domina la semifinale e vince il primo round di votazione con il brano Tattoo, scritto e composto da lei stessa assieme a Thomas G:son, Peter Boström, Jimmy Jansson, Jimmy “Joker” Thörnfeldt e Moa “Cazzi Opeia” Carlebecker.

La canzone è accompagnata da una messa in scena imponente nella quale Loreen si muove ed interagisce con due giganteschi schermi LED, posizionati sopra e sotto di lei. Questa performance, unita alla grande aspettativa nei confronti dell’artista nuovamente in gara dopo sei anni dal flop di Statements (sconfitta da Anton Hagman nella serata di ripescaggio del 2017) ha riscosso consensi tali da spingere la Svezia al primo posto provvisorio della classifica delle scommesse per la vittoria del prossimo Eurovision, anche se Loreen non ha ancora fisicamente staccato il biglietto per Liverpool.

Loreen ha dovuto esibirsi per due volte in quanto la sua prima esibizione è stata interrotta dall’invasione di palco di un’attivista per il ripristino delle zone umide e dei loro habitat naturali in Svezia. Si tratta, come ricorda lo storico del Melodifestivalen Gustav Dahlander, della prima volta nella storia che un artista è costretto a interrompere la propria esibizione per motivi diversi da un problema tecnico.

Dal secondo round di votazione emergono invece gli Smash Into Pieces, prima band di genere hard rock a qualificarsi alla finale del Melodifestivalen da ben 10 anni (gli ultimi erano stati i Dead by April, settimi nel 2012 con Mystery). La canzone si intitola Six Feet Under ed è scritta dai membri del gruppo Chris Adam, Benjamin Jennebo e Per Bergqvist assieme a un team di autori eurovisivi di tutto rispetto come Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy “Joker” Thörnfeldt e Andreas “Giri” Lundbergh.

Appuntamento a settimana prossima per la giovanissima Kiana Blanckert con Where Did You Go? e la veterana Mariette Hansson con One Day, che si classificano rispettivamente in terza e quarta posizione e accedono così alla serata di ripescaggio di sabato 4 marzo.

Niente da fare invece per Axel Schylström, le sorelle Signe e Hjördis Bornemark ed Emil Henröhn, che si piazzano nelle ultime tre posizioni della classifica e vengono definitivamente eliminati dal Melodifestivalen 2023.

I risultati sono stati i seguenti:

Loreen, Tattoo (qualificata alla finale come vincitrice del primo round) Smash Into Pieces, Six Feet Under – 79 punti (qualificati alla finale) Kiana Blanckert, Where Did You Go? – 69 punti (qualificata al ripescaggio) Mariette Hansson, One Day – 56 punti (qualificata al ripescaggio) Axel Schylstr ö m, Gorgeous – 55 punti Signe & Hj ö rdis, Edelweiss – 27 punti Emil Henr ö hn, Mera mera mera – 26 punti

L’interval act è stato una vera e propria chicca per i fan del Melodifestivalen e dell’Eurovision. Carola Häggkvist, detentrice del record assoluto di vittorie nella competizione, è tornata a 40 anni dal suo debutto per esibirsi in un medley delle tre canzoni con le quali ha raggiunto il successo e rappresentato la Svezia all’Eurovision nel 1983, 1991 (vincendolo) e 2006: Främling (Straniero), Fångad av en stormvind (Catturata da una tempesta) ed Evighet (Eternità).

Melodifestivalen 2023

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, quest’anno il Melodifestivalen torna a celebrare la tradizionale tournée che toccherà ben cinque città (Göteborg, Linköping, Lidköping, Malmö e Örnsköldsvik) prima di giungere nella capitale l’11 marzo per la finalissima.

Karin Gunnarsson è confermata per il secondo anno come produttrice esecutiva, mentre Anders Wistbacka subentra nel ruolo di capoprogetto ad Anette Brattström. Ad accompagnarci in tutte e sei le serate sono Farah Abadi (conduttrice televisiva e radiofonica, già sul palco del Melodifestivalen 2022 al fianco di Oscar Zia) e il popolare conduttore – comico e stand-up comedian – Jesper Rönndahl.

Come già accaduto nel corso dell’edizione 2022, i proventi del televoto saranno in parte destinati alla raccolta fondi di Radiohjälpen per aiutare le popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina. Inoltre, come già successo le scorse settimane, anche questa settimana la raccolta fondi benefica si è “sdoppiata” andando ad aiutare anche le vittime del recente terremoto che ha colpito Siria e Turchia.

La serata di ripescaggio del Melodifestivalen 2023 andrà in onda su SVT1 sabato 4 marzo, in diretta dalla Hägglunds Arena di Örnsköldsvik (Västernorrland).

Per la prima volta dal 2006 il ripescaggio tornerà ad essere una sfida “tutti contro tutti”, un girone unico a otto brani senza nessun tipo di duello. A metà della finestra di voto verranno annunciate in ordine casuale le quattro canzoni che in quel momento sono qualificate per la finalissima: il pubblico potrà quindi rivotare per confermare o stravolgere la classifica che si è composta fino a quel momento. Al termine della serata verranno annunciati i risultati totali, come al solito divisi per gruppo di voto, e le quattro canzoni che hanno raccolto più punti staccheranno gli ultimi pass per la finalissima.

Oltre a Kiana Blanckert e Mariette Hansson – che come abbiamo visto si sono piazzati terza e quarta nella semifinale andata in onda stasera – ritroveremo in gara Victor Crone con Troubled Waters, Elov & Beny con Raggen går (Il diavolo va), Theoz con Mer av dig (Più di te), il duo Tennessee Tears con Now I Know, il gruppo Nordman con Släpp alla sorger (Lascia andare tutte le preoccupazioni) e Melanie Wehbe con For The Show. Tre di questi artisti hanno già raggiunto in precedenza il traguardo della finalissima: Crone nel 2020 (nono), Theoz nel 2022 (settimo) e i Nordman nel 2005 (noni) e 2008 (sesti).

È possibile seguire il Melodifestivalen anche dall’Italia su SVTplay.se o via app su smart tv Android.