Una Voce per San Marino: dove seguire la finalissima che porta all’Eurovision 2023

Siamo finalmente giunti all'atto finale di Una Voce per San Marino 2023 iniziato lo scorso 28 ottobre: questa sera sapremo chi si guadagnerà a maggio, in rappresentanza del Titano, il palco dell'evento musicale più seguito al mondo. Lo show di questa sera vedrà sfidarsi 22 finalisti e sarà trasmesso in diretta (a differenza delle semifinali) alle 21 nei seguenti canali dove è possibile vedere San Marino RTV:

canale 831 del digitale terrestre

del digitale terrestre canale 520 di Sky

di Sky canale 93 di Tv Sat

di Tv Sat In diretta streaming sul sito di San Marino RTV

Una Voce per San Marino 2023

Una Voce per San Marino è alla sua seconda edizione dopo quella dell’anno scorso vinta da Achille Lauro. Lo show ha coinvolto più di 1000 artisti provenienti da 31 Stati e si è svolto in tre fasi dal 28 ottobre fino ad oggi:

“Accademia & Casting”

Semifinali: trasmesse in differita tra lunedì 20 febbraio e venerdì 24 febbraio

Finalissima questa sera in diretta

La finale si terrà al Teatro Nuovo Dogana e sarà condotta, come l’anno scorso, da Senhit (due volte rappresentante di San Marino all’Eurovision, nel 2011 e nel 2021) e Jonathan Kashanian, personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano che ha partecipato a vari programmi in TV, come “Grande Fratello” o “L’Isola dei Famosi”.

Come per le semifinali gli artisti in gara saranno votati esclusivamente da una giuria. Quella della finale sarà composta da 5 membri, di cui Al Bano sarà il Presidente: 2 scelti da San Marino RTV (uno dei quali appunto in funzione di Presidente), 1 scelto dalla Segreteria di Stato e i restanti 2 da Media Evolution, la società che realizza il festival. A differenza del festival di Sanremo l’artista in caso di vittoria è obbligato a portare all’Eurovision lo stesso brano vincitore della selezione.

I 22 finalisti

Ai qualificati dalle semifinali si aggiungono di diritto i due sammarinesi, Simone De Biagi e la appena sedicenne Kida. Agli artisti del Titano erano infatti riservati degli slot automatici per garantire la rappresentatività del Paese in finale. Dunque questa sera saranno in gara (in ordine alfabetico):

Eurofestival News sarà presente questa sera al Teatro Comunale di Dogana e vi racconterà da San Marino tutto l’evento, fino alla proclamazione del vincitore, che rappresenterà il Titano sul palco di Liverpool, nella seconda semifinale di giovedì 11 maggio 2023.

San Marino verso l’Eurovision 2023

La prima partecipazione di San Marino all’Eurovision Song Contest risale al 2008 quando l’Italia doveva ancora ritornare. Il risultato migliore finora ottenuto è il 19. posto all’Eurovision 2019 con “Say Na Na Na” di Serhat.

Da ricordare assolutamente Valentina Monetta, l’artista sammarinese più famosa, che ha rappresentato la piccola Repubblica tre volte: nel 2012 con “The Social Network Song”, nel 2013 con “Crisalide“, nel 2014 con “Maybe (Forse)“, brano che permette a San Marino di accedere per la prima volta alla finalissima.

Un’altra icona sicuramente è Senhit, rappresentante di San Marino all’Eurovision nel 2011 con “Stand By“, e nel 2021 con “Adrenalina“, interpretata insieme a Flo Rida. L’anno scorso a Torino c’era Achille Lauro che con “Stripper” non è riuscito a qualificarsi alla finale.

San Marino quest’anno parteciperà alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest prevista per giovedì 11 maggio in diretta su RAI 2: l’Italia, però, non avrà diritto di voto e potrà aiutare il Titano solamente se quest’ultimo si qualifica alla finale di sabato. Per dovere di cronaca e smentire le malelingue che si sono diffuse negli ultimi anni, ricordiamo che San Marino risulta tra gli Stati che più hanno votato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Quest’anno la riforma delle votazioni dell’Eurovision prevede per le semifinali solo il televoto, mentre per la finale la combinazione di televoto e giurie. Il voto di San Marino sarà completamente affidato, sia in semifinale che in finale ai cinque giurati i cui punti saranno conteggiati due volte: non ha più una compagnia telefonica nazionale – che comunque faceva numeri troppo bassi – e dunque gli utenti sammarinesi utilizzano, sim dei gestori telefonici italiani rendendo pertanto impossibile distinguere il televoto italiano da quello sammarinese.