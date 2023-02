Si è tenuta stasera la seconda semifinale del Söngvakeppnin (Festival della canzone islandese), come di consuetudine la selezione tramite la quale l’Islanda elegge il proprio rappresentante per l’Eurovision 2023.

Il programma si svolge come sempre in due semifinali e una finalissima: ogni semifinale vede cinque brani in gara, di cui due passano il turno dopo un round di voto giudicato interamente dal pubblico islandese. Alle quattro finaliste si aggiunge tradizionalmente una quinta, scelta da una giuria tecnica fra gli eliminati delle due serate.

Lo show va in onda sul primo canale islandese RÚV1, è prodotto da Salóme Þorkelsdóttir e Þórs Freysson e vede alla conduzione la confermatissima presentatrice (già Miss Islanda nel 2003) Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, assieme al musicista e cantante Unnsteinn Manuel Stefánsson e al conduttore radiofonico Sigurður Þorri Gunnarsson (già portavoce della giuria islandese nell’edizione 2023 del Melodi Grand Prix norvegese).

La location in cui si svolge la competizione canora è il Söngvakeppnishöll, un’arena coperta che fa parte del complesso di studi televisivi RVK a Gufunes (Reykjavík).

La prima artista che si qualifica per la finale del 4 marzo è Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, in arte Sigga Ózk, che porta in gara il brano Gleyma þér og dansa (Dimenticare te e ballare) scritto e composto da Klara Elias, Alma Goodman, David Mørup e James Gladius Wong.

Elias e Goodman fanno parte delle Nylon, una girlband attiva da quasi 20 anni e di grande successo in Islanda. Sigga Ózk invece ha 23 anni, è attiva nel mondo della musica da qualche anno e ha preso parte senza successo all’edizione svedese del talent show Idol.

In finalissima ci sarà posto anche per Langi Seli og Skuggarnir, una band rockabilly attiva dal 1988 e composta dal cantante e chitarrista Axel Hallkell “Langi Seli” Jóhannesson, dal bassista Jón Þorleifur “Jón Skuggi” Steinþórsson e dal batterista Erik Qvick. I tre sono anche autori del brano in gara, che si intitola OK ed è stato presentato nella sola versione in islandese.

Come da tradizione, anche quest’anno la giuria tecnica di RÚV ha deciso di assegnare una wildcard a un brano fra i sei momentaneamente eliminati, che si aggiungerà ai quattro già qualificati portando il numero di finalisti a cinque.

A vincere questa seconda possibilità è il gruppo Celebs, che abbiamo visto esibirsi settimana scorsa e aveva cominciato il percorso con i galloni del potenziale favorito, con il brano Dómsdags Dans (La danza del Giorno del Giudizio) scritto e composto da Hrafnkell Hugi Vernharðsson, Katla Vigdís Vernharðsdóttir, Valgeir Skorri Vernharðsson e Árni Hjörvar Árnason.

Lascia definitivamente la competizione il duetto composto da Silja Rós Ragnarsdóttir e Kjalar Martinsson Kollmar, che con Ég styð þína braut (Sostengo il tuo percorso) aveva vinto il supporto di buona parte degli eurofan. Niente da fare neanche per Kristín Sesselja Einarsdóttir con il brano elettropop Óbyggðir (Inabitato), e nemmeno per Úlfar Viktor Björnsson con Betri maður (Un uomo migliore).

Söngvakeppnin 2023

La 29° edizione del Söngvakeppnin va in onda su RÚV1 per tre sabati, dal 18 febbraio al 4 marzo 2023. Ai concorrenti è consentito presentare due versioni del loro brano: in semifinale sono obbligati dal regolamento a cantare in islandese, mentre nella finale possono decidere se mantenere la versione originale o esibirsi in un’altra lingua.

La finale si svolgerà sulla distanza dei tradizionali due round di voto: nel primo turno le cinque proposte rimaste in gara verranno scremate a due da una giuria internazionale e dal televoto, mentre nel secondo si terrà il tradizionale duello finale fra i due brani più sostenuti, con le nuove preferenze del pubblico che si sommeranno ai voti raccolti nel round precedente.

Unico vincolo è che la canzone vincitrice venga poi eseguita all’Eurovision nella stessa versione e nella stessa lingua con cui l’artista si è esibito nella finale del Söngvakeppnin.

Questi i cinque artisti e brani che prenderanno parte alla finalissima. Al momento – e salvo smentite sempre possibili – quattro di loro dovrebbero portare la versione inglese del brano con cui prendono parte alla selezione, mentre i soli Langi Seli og Skuggarnir canteranno in islandese (unica versione che hanno presentato).