I Piqued Jacks vincono “Una voce per San Marino” e volano a Liverpool con “Like an animal”

Saranno i Piqued Jacks, con “Like an animal”, a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. La band ha vinto la seconda edizione di “Una voce per San Marino”, battendo la concorrenza de Le Deva (“Fiori su Marte”) – seconde classificate – e i XGiove (“Fuoco e benzina”) – terzi classificati.

A decretare i vincitori è stata la giuria tecnica presieduta da Al Bano e composta da Steve Lyons (tecnico del suono e produttore inglese), Dino Stewart (management director BMG Music Italy), Charlotte Davis (produttrice televisiva inglese), Antonio Rospini (musicista e consulente artistico) e Clarissa Martinelli (giornalista).

I 21 finalisti, che si sono contesi stasera il biglietto per Liverpool, sono approdati all’atto conclusivo di “Una voce per San Marino” dopo quattro serate eliminatorie e una serata di ripescaggio. Accesso diretto invece per i due sammarinesi in gara: Kida, classificatasi fuori dai primi 10, e Simone De Biagi, che però si ritirato per motivi di salute.

Di seguito la classifica finale di “Una voce per San Marino” 2023 dal 10° posto:

Piqued Jacks – “Like an animal“ Le Deva – “Fiori su marte“ XGiove – “Fuoco e benzina“ Mayu – “C’è qualcosa in me che non funziona“ Eiffel 65 – “Movie star“ Edoardo Brogi – “Due punti sull’equatore“ Ellynora – “Mama told me“ Tothem – “Sacro e profano“ E.E.F – “Something for you“ Vina Rose – “Oblivious“

Sono stati assegnati anche 5 premi accessori:

Premio “San Marino Outlet Experience” per il miglior look: Lorenzo Licitra

Premio “OGAE Italy” per il brano più eurovisivo: “Fiori su marte” de Le Deva

Premio “Radio San Marino” per il brano più radiofonico: “Tromba” di Roy Paci

Premio della critica assegnato dalla Sala Stampa: “Collide” di Alfie Arcuri

Premio “Ludovico Di Meo” per il miglior emergente: Mayu

La serata è stata contraddistinta anche da una parata di ospiti legati all’Eurovision Song Contest, a cominciare da Senhit, conduttrice dell’evento a fianco di Jonathan Kashanian, che si è esibita in due medley, uno dedicato ai Beatles e uno – sulle note di “Stripper” e “Adrenalina” – accompagnata dal coro LGBTQ+ Komos, oltre che con il suo nuovo singolo “Try to love you”.

Si è anche celebrato il 15° anniversario dalla prima partecipazione di San Marino all’Eurovision Song Contest. I Miodio sono saliti sul palco del Teatro Nuovo di Dogana per ricantare la loro “Complice“, che a Belgrado nel 2008 si fermò in semifinale.

Spazio infine per Al Bano, presidente di giuria, che ha prima duettato con Rafael e Gabriel Cheib in un momento musicale dedicato ad inclusività e pace, per poi cantare alcuni dei suoi grandi successi (“È la mia vita”, “Libertà”).

La grande sorpresa anticipata in conferenza stampa lo scorso lunedì è stato un videomessaggio di Zucchero, che ha annunciato che diversi artisti finalisti a “Una voce per San Marino” – selezionati da una apposita commissione di Media Evolution entro il 30 marzo – potranno esibirsi in apertura dei suoi due concerti “Diavolo in R.E.” che si terranno presso la RCF Arena di Reggio Emilia il 9 e 10 giugno.

Chi sono i Piqued Jacks

I Piqued Jacks sono una band indie-rock formatasi a Buggiano, provincia di Pistoia, nel 2006. Diversi singoli ed LP all’attivo, tra i singoli più ascoltati figurano “Everything south” – del 2022, promosso all’epoca con una collaborazione con la Taffo Funeral Services, e “Wildly shine” (2018).

Nel 2019 hanno vinto il premio categoria rock al festival “Sanremo Rock“. Tra le curiosità della band c’è la presentazione del loro ultimo album “Synchronizer”, promosso con un lancio con paracadute da più di 3000 metri d’altezza. Incidono per l’etichetta torinese Indie INRI, la stessa che ha lanciato Levante.

San Marino all’Eurovision Song Contest

La prima presenza di San Marino all’Eurovision Song Contest risale al 2008 con i Miodio, che stasera hanno celebrato il 15° anniversario di quella partecipazione.

La Repubblica del Titano ha però iniziato a gareggiare stabilmente all’Eurovision Song Contest solamente dal 2011, anno della prima partecipazione di Senhit con “Stand by“, tornata a rappresentare San Marino dieci anni dopo, nel 2021, in coppia con Flo Rida.

In quell’occasione la loro “Adrenalina” si classificò al 22° posto finale. È stata l’ultima apparizione di San Marino nella finalissima dell’Eurovision; la terza nella storia del paese dopo quelle del 2019 (19° posto con Serhat, miglior piazzamento finora) e del 2014 (24° posto con “Maybe” di Valentina Monetta).

I Piqued Jacks si esibiranno nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest prevista per giovedì 11 maggio in diretta su Rai 2: l’Italia, però, non avrà diritto di voto e potrà aiutare il Titano soltanto in un’eventuale finale per i rappresentanti sammarinesi.