Eurovision 2023: agevolazioni sui biglietti per gli ucraini rifugiati nel Regno Unito

Nel fine settimana una nuova iniziativa in chiave Ucraina è stata svelata dal sito ufficiale dell’Eurovision 2023.

Eurovision 2023: biglietti agevolati per gli ucraini nel Regno Unito

In attesa dell’apertura ufficiale delle vendite dei biglietti, è stato infatti annunciato che circa 3000 tagliandi saranno resi disponibili per gli ucraini che sono stati costretti a fuggire a causa della guerra mossa dalla Russia e che si trovano ora nel Regno Unito.

In particolare, saranno agevolati gli ucraini arrivati tramite “Homes for Ukraine Scheme”, “Ukraine Family Scheme” e “Ukraine Extension Scheme”. Il prezzo per tali biglietti, agevolati dal Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport del Regno Unito, sarà di 20 sterline (ad oggi poco meno di 23 euro).

I biglietti saranno disponibili per ciascuno dei nove show per cui vengono messi in vendita, che sono i seguenti (gli orari sono italiani e, per riferirsi al Regno Unito, va tolta un’ora: le 21 da noi corrispondono dunque alle 20 a Liverpool):

Lunedì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena)

della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena) Martedì pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Martedì sera, ore 21: Prima semifinale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai2)

(Tv Show trasmesso in Italia su Rai2) Mercoledì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Giovedì pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Giovedì sera, ore 21: Seconda semifinale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai2)

(Tv Show trasmesso in Italia su Rai2) Venerdì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Sabato pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Sabato sera, ore 21: Finale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai1)

All’atto pratico, prendendo il numero di 3000 biglietti, ciò significa che saranno poco più di 300 per show quelli disponibili: una percentuale, dunque, poco rilevante rispetto alla generalità della Liverpool Arena, in attesa di capire quanti degli 11.000 posti saranno effettivamente utilizzati.

Eurovision 2023: le dichiarazioni

Così la Segretaria per la Cultura britannica Lucy Frazer:

Questo annuncio significa che migliaia di biglietti verranno messi a disposizione di chi è stato costretto ad andarsene dalla guerra, in modo tale che possano prendere parte a uno show che onori la loro terra natia, la loro cultura e la loro musica. Come sempre, siamo uniti con la gente dell’Ucraina e con la loro lotta per la libertà.

Parla anche l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko:

L’allocazione di praticamente 3000 biglietti per gli ucraini sfollati per l’Eurovision Song Contest di Liverpool consentirà ai nostri compatrioti qui di godersi l’evento e celebrare la ricca cultura e musica del nostro Paese.

L’ultima parola è della sindaca di Liverpool, Joanne Anderson: