Eurovision 2023: “Due vite” di Marco Mengoni è disco di platino

Arriva la seconda certificazione ufficiale per “Due vite” di Marco Mengoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 e in attesa di conferma ufficiale circa lo status di pezzo in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest di Liverpool (9-11-13 maggio).

“Due vite” disco di platino

La canzone vincitrice al Teatro Ariston è infatti disco di platino, il che oggi corrisponde alle 100.000 copie vendute. Già diventata la scorsa settimana la venticinquesima canzone di Marco Mengoni che riceve un qualsiasi tipo di certificazione, questa si configura come la ventitreesima con almeno un platino alle spalle.

Il tutto va ad aggiungersi agli album che hanno già avuto già grande successo, da Re Matto (conteggiato unitamente tra studio e live) fino al primo dei due attuali capitoli (in attesa del terzo) di Materia.

L’artista di Ronciglione rappresenterà l’Italia a dieci anni di distanza da “L’essenziale” (poi settima all’Eurovision). Da allora non si è semplicemente più fermato: la scorsa estate è arrivato negli stadi e, il prossimo 15 luglio, concluderà la tournée all’aperto con il punto esclamativo al Circo Massimo.

Importanti anche i numeri: su YouTube il video ufficiale ha raggiunto 23 milioni di visualizzazioni, mentre non è più possibile prendere in reale considerazione il video sul canale Rai perché è stato ridotto a un minuto. Su Spotify gli stream sono ormai prossimi ai 20 milioni.

Non di solo Marco Mengoni vivono le certificazioni: in tema sanremese, infatti, troviamo anche Lazza con “Cenere” (2° posto) e Mr. Rain con “Supereroi” (3° posto) che guadagnano il platino.

Arrivano invece all’oro Elodie con “Due” (9° posto), Tananai con “Tango” (5° posto), Rosa Chemical con “Made in Italy” (8° posto), i Coma_Cose con “L’addio” (13° posto), Colapesce Dimartino con “Splash” (10° posto) e Ultimo con “Alba” (4° posto).

Le certificazioni di Marco Mengoni

Di seguito l’imponente resoconto delle certificazioni di Marco Mengoni in Italia.

Vale la pena ricordare che, per i singoli, dal 2022 sono cambiati i parametri per i dischi d’oro e di platino: si parte da 50.000 (oro), poi 100.000 (platino) e poi ogni ulteriori 100.000 copie fino al diamante (1 milione).

Album

Parole in circolo (2015) – Quadruplo platino

Le cose che non ho (2015) – Quadruplo platino

Atlantico (2018) – Quadruplo platino

Re matto (2010, EP) – Triplo platino (comprende anche l’edizione dal vivo)

Pronto a correre (2013) – Triplo platino

Materia (Terra) (2021) – Triplo platino

Marco Mengoni Live (2016) – Doppio platino

Dove si vola (2009, EP) – Platino

Solo 2.0 (2011) – Oro

Canzoni

Gli anni delle canzoni sono riferiti alla loro pubblicazione nei rispettivi album e non come singoli in quanto tali.