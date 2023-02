Eurovision 2023: il Governo britannico stanzia 10 milioni di sterline

Arrivano novità circa il contributo economico legato allo svolgimento dell’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

Eurovision 2023: il contributo governativo

L’edizione di quest’anno, infatti, verrà supportata dal Governo britannico per un totale di 10 milioni di sterline (oltre 11 milioni di euro al cambio attuale). Come riporta la BBC, a fornirli è il Dipartimento per Digitale, Cultura, Media e Sport britannico. I soldi saranno utilizzati in diversi ambiti.

Il DCMS (acronimo tipico del dipartimento) afferma che verrà utilizzato per “supportare la sicurezza, l’organizzazione dei visti e altri aspetti operativi del concorso”.

In precedenza, nello scorso dicembre, il consiglio cittadino di Liverpool aveva allocato almeno altri due milioni di sterline. Altri cinque ne dovrebbero arrivare dalle quote di partecipazione dei vari Paesi in gara.

Il tutto nella speranza di ripetere quanto si è visto a Torino, dove l’impatto economico è stato estremamente significativo.

Eurovision 2023: BBC coinvolgente e coinvolta

Una parte di questi 10 milioni di sterline finirà anche alla BBC, che spenderà, nel complesso, tra gli 8 e i 17 milioni di sterline nell’organizzazione del concorso. Così la Segretaria alla Cultura Lucy Frazer: