Eurovision 2023, EuroFest: si accendono gli eventi a Liverpool

Una serie di eventi a sfondo culturale si dispiegherà a Liverpool nei primi 14 giorni del mese di maggio, tutti legati all’Eurovision 2023.

Eurovision 2023: gli eventi di EuroFest

Si chiamerà EuroFest quello che somiglia a una specie di lungo festival con la cultura al centro, capace di dare a Liverpool una tinta eurovisiva e anche ucraina, come vedremo.

Tutti i dettagli si conosceranno a fine marzo, ma ci sono già delle certezze: la Blue and Yellow Submarine Parade di The Kazimier, definito come una grande discoteca sott’acqua all’aperto che si farà strada nella città per dare il via all’Eurovision Party. Si tratta di un evento con partecipazione della folla: dettagli saranno svelati a seguire.

L’Opera Nazionale inglese, invece, sarà coinvolta in English National Opera does Eurovision, uno show all’aperto con cori dal vivo e orchestra, che promette di unire due mondi musicali diversi in uno.

Izyum to Liverpool, sarà portato in scena dall’artista ucraina Katya Buchatska. La cattedrale di Liverpool sarà “trasformata” in un vagone del treno che porta da Izyum al confine polacco, ed è forte il simbolismo della resistenza e dello spirito della gente d’Ucraina.

C’è poi Rave Ukraine, che si configura come una collaborazione tra il produttore Jez Collins, UAME | Music Saves UA e Open Culture: si tratta di un rave simultaneo a Londra e Kyiv, che sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo e si lega anche in questo caso al potere della musica e alla resilienza degli ucraini.

Eurovision 2023, EuroFest: gli artisti

Ci sarà anche tutta una lunga serie di artisti che hanno già confermato la propria presenza nel circuito di eventi. Questo l’elenco:

Amigo & Amigo, Svitlana Reinish, Anton Dehtiarov, M3 Industries, Black_Box

Artists on the Frontline e Parade-Fest

BBC Storyville Live

Black Gold Arts, First Take, Homotopia, Hackney Showroom e RubyLemon

Bluecoat e The Jam Factory, Lviv

English National Opera

Go Fly Your Kite e Junior Academy of Science Kyiv

Invisible Wind Factory

Jamala (Eurovision 2016, vincitrice)

Jez Collins, UAME I Music Saves UA e Open Culture

Liverpool Cathedral e Katya Buchatska

Liverpool Everyman & Playhouse e Sheep Soup

Port e Katya Taylor

Natalie McCool, Stealing Sheep, Krapka;KOMA e Helleroid

National Museums Liverpool

Northern Town e Jeanefer Jean-Charles & Associates

Open Eye Gallery

The Reading Agency e BBC Arts

Slukh.Media, Sonia Chapman e Perfectionist.London

Tate Liverpool

Unity Theatre e Yurii Radionov

Whispered Tales e Denys Kashchei

Sono state più di 700 le proposte ricevute da BBC, British Council, Istituto Ucraino e Culture Liverpool. Di queste, 50 sono state selezionate e supportate nello sviluppo della loro idea. Ulteriori novità e dettagli, prossimamente.