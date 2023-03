Eurovision 2023: biglietti per Liverpool in vendita dal 7 marzo

Annunciata ufficialmente la data di inizio vendita per i biglietti dell’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

In particolare, l’annuncio è stato effettuato sul podcast Eurovisioncast tenuto dalla BBC e condotto, tra gli altri, da Måns Zelmerlöw (che da anni fa base nel Regno Unito), vincitore dell’edizione 2015 di Vienna con “Heroes” per la Svezia.

Eurovision 2023: biglietti e prezzi

La data chiave è quella del 7 marzo alle ore 12 britanniche, che corrispondono alle 13 in Italia. I biglietti saranno venduti tramite Ticketmaster (bisogna però avere un account sul sito per poter effettuare l’acquisto). Questi gli show per cui vengono venduti i tagliandi:

Lunedì, ore 21 (20 a Liverpool): Dress Rehearsal 2 della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena)

della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena) Martedì, ore 14:30 (13:30 a Liverpool): Dress Rehearsal 3 della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Martedì, ore 21 (20 a Liverpool): Prima semifinale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai2)

(Tv Show trasmesso in Italia su Rai2) Mercoledì, ore 21 (20 a Liverpool): Dress Rehearsal 2 della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Giovedì, ore 14:30 (13:30 a Liverpool): Dress Rehearsal 3 della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Giovedì, ore 21 (20 a Liverpool): Seconda semifinale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai2)

(Tv Show trasmesso in Italia su Rai2) Venerdì, ore 21 (20 a Liverpool): Dress Rehearsal 2 della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Sabato, ore 13:30 (12:30 a Liverpool): Dress Rehearsal 3 della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Sabato, ore 21 (20 a Liverpool): Finale (Tv Show trasmesso in Italia su Rai1)

Queste invece le fasce di prezzo (tra parentesi il cambio attuale: ricordiamo che quello tra sterlina ed euro non è fisso, ma variabile):

Tra 30 e 290 sterline (33,75-326,25 euro) per gli show legati alle semifinali

Tra 80 e 380 sterline (90-427,50 euro) per gli show legati alla finale

Inoltre, nuove informazioni riferiscono che i prezzi siano variabili tra 30 e 280 sterline per le prove, mentre i range delle semifinali in tv siano 90-290 e quello della finale vera e propria 160-380.

Eurovision 2023: biglietti, informazioni e confronti

Ulteriori dettagli verranno svelati nei giorni a seguire circa le esatte fasce di prezzo per settori della M&S Bank Arena (Liverpool Arena). Non è dato sapere la reale suddivisione di tutti i prezzi per singolo show, almeno ad ora.

Un confronto con l’edizione di Torino, stante le non ampie informazioni disponibili, non è ancora pienamente possibile, ma un rapido colpo d’occhio suggerisce dei leggeri aumenti rispetto a quanto visto nell’edizione italiana.

Sarà possibile comprare i biglietti soltanto per una sessione alla volta, il che vuol dire, in altre parole, che se si vogliono comprare tagliandi per il lunedì e il mercoledì, ad esempio, prima bisogna acquistare per un giorno e poi per l’altro, ma non per entrambi contemporaneamente.

Al fine di meglio gestire la vendita e dare più ampia conoscenza circa quello che si va a comprare, la BBC ha predisposto un’utile e interessante guida.