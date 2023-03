Eurovision 2023: Marco Mengoni, su YouTube il video di “Due vite” della serata finale di Sanremo

Sviluppo a sorpresa dal canale ufficiale YouTube dell’Eurovision Song Contest, e questa volta è anche la Rai che ha voce in capitolo.

Eurovision 2023: Marco Mengoni, c’è il video della finale di Sanremo

Su richiesta della Rai infatti, è stata effettuata una sorta di sostituzione di performance disponibile al grande pubblico d’Europa.

L’esibizione di “Due vite” ora presente sul canale ufficiale del concorso, infatti, è quella relativa alla serata finale del Festival di Sanremo, quella dell’11 febbraio e che, nelle primissime ore del 12, ha visto il cantante di Ronciglione trionfare e staccare il pass per Liverpool.

Eurovision 2023: “Due vite”, il destino del video d’esordio

La performance della prima serata, invece, è stata rimossa dalle ricerche, ma non eliminata. Chi possiede il link della stessa, infatti, può ancora godere della prima esibizione pubblica in assoluto di Marco Mengoni in “Due vite”.

Rispetto a quella iniziale, ovviamente, la più grande differenza è nel look di Mengoni, con l’ormai iconica apparizione a braccia totalmente scoperte.

Eurovision 2023: Marco Mengoni, l’uomo del bis

Nella serata finale del Festival il due volte rappresentante dell’Italia all’Eurovision cantò per decimo ed ebbe accesso alla superfinale a cinque da primo assoluto, risultato poi confermato in maniera schiacciante dall’esito della votazione che ha ricompreso televoto, giuria demoscopica e giuria della sala stampa, concordi nell’assegnare a Mengoni la vittoria.

Marco Mengoni è l’ottavo artista dell’Italia a cantare almeno due volte all’Eurovision: prima di lui Domenico Modugno (tre), Claudio Villa, Gigliola Cinquetti, Massimo Ranieri, Al Bano e Romina Power, Mia Martini e Mahmood (prima da solo e poi in coppia con Blanco). Al Bano, in realtà, è poi andato all’Eurovision in una terza occasione da corista in quota Svizzera.

Qualora, come appare probabile, dovesse essere confermata “Due vite” come canzone in gara all’Eurovision, ne ascolteremo una versione ridotta rispetto a quella su disco e sanremese: il regolamento eurovisivo impone infatti che per tutte le canzoni sul palco il limite massimo di durata sia di tre minuti.