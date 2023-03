Pesma za Evroviziju 23: ecco i 16 finalisti ancora in corsa in Serbia per l’Eurovision

Con la conclusione della seconda semifinale è ufficiale la line-up della finalissima del Pesma za Evroviziju 23 (Canzone per l’Eurovision 23), il concorso che determinerà il rappresentante della Serbia al prossimo Eurovision Song Contest di Liverpool.

In ogni serata – mercoledì 1 marzo e giovedì 2 marzo – si sono esibiti 16 artisti e solo la metà, 8, ha staccato il pass per la finalissima grazie al voto congiunto di pubblico da casa e giuria, con uguale peso del 50%

Tra i qualificati della seconda serata il nome più noto è quello delle Hurricane, girl band che si ripresenta in gara alla selezione serba con una formazione completamente rinnovata rispetto al trio che vinse il concorso nel 2020 per poi rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest 2021, essendo state riconfermate internamente dopo la cancellazione causa Covid.

Al posto di Sanja Vučić (ospite della seconda serata con una cover di “Wild dances” di Ruslana), Ivana Nikolić e Ksenija Knežević – impegnate sui loro progetti solisti – ci sono infatti Jovana Radić, Sara Kourouma e Miona Srećković.

Altri finalisti di rilievo, da tenere d’occhio sabato sera, sono la sensuale Zejna – già in gara nel 2022 – che presenta la latineggiante “Rumba” e la girl-band Frajle (con “Neka, neka”), gruppo stabilmente nella chart serba nell’ultimo decennio.

Nella prima semifinale – svoltasi mercoledì 1 marzo – invece hanno brillato Luke Black, dato per favorito della vigilia assieme alle Hurricane e già in testa alla classifica dell’airplay serbo, Nađa, in gara con un brano scritto da Kristina Kovac (autrice dell’entry serba nel 2011) e Filip Baloš, fortissimo sui social grazie al quasi milione e mezzo di follower su TikTok.

Serbia: la finale del Pesma za Evroviziju 23

Questi i 16 artisti qualificati alla finalissima, nel loro ordine d’esibizione:

La finalissima del Pesma za Evroviziju 23, si svolgerà sabato 4 marzo 2023 a partire dalle ore 21:00. La serata sarà ancora una volta condotta da Milan Marić e Dragana Kosjerina, affiancati da Kristina Radenković e Stefan Popović in green room, e sarà visibile anche sul canale YouTube ufficiale della RTS.