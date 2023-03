Eurovision 2023, Pasha Parfeni ritorna per la Moldavia con “Soarele si luna”

Si è conclusa da poco Etapa Natională 2023, la finale nazionale con la quale la Moldavia ha selezionato il proprio rappresentante per Liverpool all’Eurovision 2023, e la scelta è ricaduta su Pasha Parfeni con il brano “Soarele si luna”. Per il secondo anno consecutivo sarà un brano prevalentemente in rumeno a rappresentare la Moldavia, e sempre per la lingua c’è un primato mai raggiunto prima d’ora.

Infatti per la prima volta dall’esordio di Romania e Moldavia all’Eurovision, entrambi i Paesi parteciperanno con un brano almeno in parte in rumeno nella stessa edizione. Difatti anche la Romania con Theodor Andrei ed il brano “D.G.T. (Off and on)” ritorna a cantare in rumeno a otto anni da quando i Voltaj portarono a Vienna il fenomeno dell’immigrazione romena con il brano “De la capat”.

Il vincitore della selezione è stato determinato in egual misura dalla giuria nazionale e dal televoto, ed entrambi hanno espresso una chiara preferenza per Pasha Parfeni, che già dalle audizioni sembrava il candidato perfetto per l’Eurovision 2023. Nei casi di pareggio il punteggio delle giurie è stato considerato determinante ai fini della classifica.

Pasha Parfeni – “Soarele si luna” 24 (12+12) Aliona Moon – “Du-mă” 17 (10+7) Sun Stroke Project – “Yummy mommy” 18 (8+10) Surorile Osoianu – “Bade, bădişor, bădiţă” 15 (7+8) Donia – “Red Zone” 11 (5+6) OL – “Why you play it cool” 7 (6+1) Corina Ivanov – “When love is real” 7 (4+3) Cosmina – “Indestructible” 7 (2+5) Victor Gulick – “Let’s dance” 5 (3+2) Nordika – “Damn and down” 5 (1+4)

Chi è Pasha Parfeni

Pavel Parfeni, detto Pasha, è cresciuto con la musica, essendo la madre pianista ed il padre un cantante e chitarrista, inoltre non è al suo primo Eurovision. Il suo infatti è un ritorno in grande stile dopo essere arrivato undicesimo per due volte, all’Eurovision 2012 come interprete (in quel caso il cognome era indicato come Parfeny) con “Lautar” e l’anno successivo come autore di “O mie” di Aliona Moon (che in quel caso accompagnava sul palco al pianoforte), in gara anche quest’anno, di cui fu autore, corista e stage director.

È stato un curioso scontro tra il passato del cantante e la sua carriera attuale, difatti dal 2008 al 2009 Parfeny fece parte della prima storica formazione dei Sun Stroke Project, di cui oggi resta solo l’epic sax guy Sergey Stepanov, e al quale subentrò l’attuale vocalist Sergei Yalovitsky.

Grandi ospiti della selezione sono stati gli amatissimi Zdob si Zdub, che hanno cantato un medley dei loro brani, eseguendo “Ursul”, “Lupul solitar”, “Horea despre horea” e “Omul liliac”. Tra gli ospiti della serata sono stati anche i Sudden Lights, rappresentanti della Lettonia all’Eurovision 2023, i fratelli Advahov (compagni d’avventura degli Zdob a Torino lo scorso anno) e il sopracitato Theodor Andrei, rappresentante rumeno.

Ci sarebbe dovuta essere anche Blanka, rappresentante della Polonia a Liverpool con il brano “Solo”, ma la sua presenza è saltata a causa di problemi relativi alla cancellazione del volo che da Varsavia l’avrebbe portata a Chisinau.

La Moldavia verso l’Eurovision 2023

Tra le nazioni che hanno debuttato all’Eurovision Song Contest negli ultimi 20 anni la Moldavia è una di quelle che si sono fatte conoscere meglio per aver proposto più volte brani che avessero qualcosa di fortemente identitario, per far conoscere la propria cultura all’intera Europa.

Quella stessa Europa che in più occasioni ha premiato queste manifestazioni di genuinità da parte della Moldavia, ne è un chiarissimo esempio la proposta inviata all’Eurovision 2022 a Torino, in cui il complesso degli Zdob și Zdub (al loro terzo Eurovision in tre decadi) con i fratelli Advahov hanno interpretato “Trenuletul”, un brano allegro ed esuberante con un chiarissimo messaggio all’Europa: la necessità di affacciarsi all’Occidente e di sentirsi rappresentata all’interno di una comunità insieme alla Romania, nazione che molti moldavi reputano gemella. La Moldavia ha chiuso settima, con un clamoroso secondo posto al televoto che ha permesso loro di rimontare dal fondo della classifica.

All’Eurovision 2023 la Moldavia si esibirà nella seconda metà della prima semifinale, semifinale in cui anche l’Italia avrà diritto di voto e dunque si potrà votare per Pasha affinché passi in finale. Ricordiamo infatti che a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti sarà solamente il televoto a decidere quali saranno i dieci Paesi di ogni semifinale che si uniranno alle Big 5 ed all’Ucraina già qualificati in finale.