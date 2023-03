Melodifestivalen 2023, la guida alla semifinale di stasera

Si stanno per accendere i riflettori sulla semifinale del Melodifestivalen 2023, la celeberrima rassegna canora con cui la Svezia sceglie, annualmente, il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Quest’anno, in occasione del penultimo atto del festival, la tournée itinerante fa tappa alla Hägglunds Arena di Örnsköldsvik, nella contea del Västernorrland.

Una serata che è stata ribattezzata come “semifinale” anche se, fino ad alcuni anni fa, era conosciuta come “Andra Chansen” (seconda chance, in italiano), proprio per il fatto che raccoglie il terzo e quarto brano classificato da ognuna delle quattro serate di presentazione dei ventotto brani in gara. Un ripescaggio, quindi, a tutti gli effetti.

Melodifestivalen 2023, semifinale: il meccanismo

Lo scorso 23 Novembre, gli organizzatori del Melodifestivalen 2023 hanno annunciato che, diversamente da quanto accaduto in passato, verrà abbandonato il consueto schema dei duelli che aveva storicamente sempre caratterizzato la serata. Da questa edizione della rassegna canora, infatti, gli otto brani in competizione alla semifinale si ritroveranno tutti contro tutti.

Non solo muterà lo schema di gara, ma anche il sistema di annuncio dei risultati. A metà della finestra di voto, gli spettatori saranno informati dei quattro brani meglio classificati e che, in quel momento, avrebbero accesso alla finale di Stoccolma, senza rivelare l’ordine preciso della classifica.

Di seguito, sarà riaperto il televoto, invitando gli spettatori a continuare a votare per confermare o stravolgere la classifica della semifinale del Melodifestivalen 2023.

Alla chiusura finale del voto, il risultato sarà poi mostrato come successo nelle precedenti serate, cioè attribuendo ad ogni brano 12-10-8-7-6-4-2-1 punti per ogni categoria d’età (per i voti arrivati tramite l’app ufficiale dell’evento) o per le preferenze ricevute mediante televoto.

Quest’ultimo ricopre sempre un ruolo importante, in quanto il ricavato viene devoluto in beneficienza a Radiohjälpen, che si occuperà per il 2023 di aiutare le popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra e quelle di Siria e Turchia flagellate dal recente terremoto.

Melodifestivalen 2023, semifinale: gli artisti in gara

A contendersi uno dei quattro slot liberi per la serata finale di Stoccolma della prossima settimana saranno otto artisti (in ordine d’esibizione):

Tra questi fa capolino anche Victor Crone, conosciuto ai più anche per aver partecipato all’Eurovision nel 2019 in rappresentanza dell’Estonia; di origini, tuttavia, svedesi, tenta stavolta di rappresentare il suo paese natale con “Diamonds”, dopo averci già provato nel 2020 con “Troubled Waters”.

Ben nota anche Mariette, più volte sul palco del Melodifestivalen, e con un lusinghiero terzo posto registrato nel 2015. Per lei quest’anno un brano dai tratti artistici, inclusivi e forti con “One Day”.

Al traguardo della finalissima ci sono già arrivati più di una volta anche i Nordman, conosciuto duo con milioni di album venduti negli anni ’90 e che quest’anno torna sulla cresta dell’onda con “Släpp alla sorger”.

Ad aprire la serata sarà invece Theoz, diciassettenne di Linköping che, reduce dal successo dello scorso anno con “Som du vill”, ci riprova quest’anno con “Mer av dig”, sperando di movimentare la sua ampia platea di followers sui social per raccogliere consensi e accedere – di nuovo – alla finale del Melodifestivalen.

Ancora più giovane la sedicenne Kiana, che debutta al Melodifestivalen con una intensa e ampiamente coreografata “Where Did You Go”. Un inno all’essere sé stessi è quello portato invece in gara da Melanie Wehbe, autrice di successo con una vittoria alle spalle, in quanto parte del progetto di “Move” delle The Mamas al Melodifestivalen 2020; quest’anno si presenta direttamente sul palco con una intima “For The Show”.

Ritmi decisamente più accesi per i debuttanti Elov & Beny, che portano sulla scena del Melodifestivalen energia e umorismo sulle note di “Raggen går”, mentre il sound più country dei Tennessee Tears si farà sentire chiaramente al ritmo di “Now I Know”.

Melodifestivalen 2023, semifinale: come seguirla

L’appuntamento è dunque per questa sera sulle frequenze di SVT1 a partire dalle ore 20:00. È possibile seguire il Melodifestivalen anche dall’Italia su SVTplay.se o via app su smart tv Android.

Rimanete sintonizzati su Eurofestival.News per tutte le informazioni sull’evento e in particolare sulla nostra pagina Instagram per un racconto esclusivo della finale di Stoccolma la prossima settimana! A questo link, invece, potete trovare il nostro reportage live della quarta semifinale di Malmö.