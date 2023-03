Eurovision 2023: ecco “Watergun” di Remo Forrer per la Svizzera

La canzone in gara per la Svizzera è stata svelata. Remo Forrer porterà sul palco di Liverpool “Watergun”.

Si tratta di un pezzo chiaramente nello stile di una power ballad, il che in sostanza ricalca quel che era stato il 2022 con Marius Bear, solo che qui l’insieme strumentale ha più forza. Il team autoriale è composto da Argyle Singh, Ashley Hicklin e Mikolaj Trybulec.

Eurovision 2023: Remo Forrer, il profilo

L’artista selezionato dal Paese elvetico ha 21 anni ed è di Hemberg (cantone San Gallo). Nel 2020 ha vinto l’edizione elvetica di The Voice, in cui ha impressionato cantando “Someone you loved” di Lewis Capaldi e poi “Sign of the times” di Harry Styles.

Sono quattro i singoli già nel suo repertorio: “Home“, “Let go” (che esiste in due versioni), “Sweet lies” (con gli Eastboys) e la recente “Out loud“.

Remo Forrer è stato scelto attraverso una selezione interna indetta dalla SRG SSR, che riunisce tutte le branche della tv elvetica.

Svizzera all’Eurovision: 2023

La Svizzera canterà nella seconda metà della prima semifinale, in programma martedì 9 maggio alle ore 21 con diretta su Rai 2 e nella quale l’Italia avrà diritto di televoto.

Il Paese elvetico ha vinto due volte: nel 1956 con “Refrain” di Lys Assia e nel 1988 con Céline Dion e la sua “Ne partez pas sans moi” nel 1988. Nel 2022 Marius Bear con “Boys do cry”, passato in finale con il consistente aiuto delle giurie, è arrivato 17° con 78 punti, di cui nessuno dal televoto.