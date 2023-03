L’Austria spiazza con “Who the hell is Edgar?”: presentato il brano di Teya & Salena per l’Eurovision

“Chi diavolo è Edgar?”. L’Austria si è svegliata con questa domanda, la cui risposta sta in “Who the hell is Edgar?”, brano che il duo Teya & Salena porterà in gara all’Eurovision Song Contest 2023 per la repubblica austriaca.

L’Edgar in questione è lo scrittore americano della prima metà dell’Ottocento Edgar Allan Poe, uno dei padri del genere horror, il cui fantasma – nella storia raccontata nel brano – si impossessa delle due artiste.

Ne viene fuori una canzone danzereccia e divertente che se ad un primo ascolto può risultare smaliziata con il suo ritornello martellante (“Poe Poe Poe” ripetuto all’inverosimile) e il balletto vagamente ispirato a quello di Mercoledì Addams nella fortunata serie Netflix, in realtà nasconde un significato più profondo.

Le due artiste raccontano infatti le difficoltà – realmente sperimentate – di una cantautrice emergente che “deve mettersi alla prova continuamente prima di essere presa sul serio“, come dichiarato da Teya al sito dell’Eurovision Song Contest.

Nel testo si trovano anche riferimenti espliciti al mondo della discografia, come la citazione alla Universal (e considerando che non si possono nominare marchi per regolamento, questo passaggio dovrà essere cambiato), ma anche più sottili come lo “zero punto zero zero tre”, cifra che richiama a Spotify. Infatti, in media per un artista l’entrata per singolo stream è pari a 0.003 dollari.

Chi sono Teya & Salena

Il progetto musicale, composto da Teodora Spiric (Teya) e Selina Maria Edbauer (Salena), è il primo duo interamente al femminile a rappresentare l’Austria all’Eurovision Song Contest. Erano state annunciate come rappresentanti lo scorso 31 gennaio.

Le due artiste si sono conosciute nel 2021 durante il casting della quinta edizione del talent-show Starmania, e da quel momento hanno iniziato a collaborare ma parallelamente portano avanti anche le loro carriere come soliste.

Sia Teya che Salena avevano già provato in passato a partecipare all’Eurovision Song Contest in singolo. Teya nel 2020 aveva tentato sia in Austria che in Serbia mentre Salena nel 2019 si era iscritta, senza successo, alla selezione austriaca.

L’Austria all’Eurovision Song Contest

L’Austria viene da 3 cocenti eliminazioni consecutive in semifinale, che hanno seguito lo splendido, quanto inaspettato, terzo posto di Cesar Sampson a Lisbona nel 2018.

Lo scorso anno a fermarsi al palo fu la coppia formata dal dj italo-austriaco LUM!X – allievo di Gabry Ponte – e la vocalist Pia Maria. La loro “Halo“, fortissima su disco, non rese in ugual maniera sul palco di Torino portando ai due solo 42 punti (e il 15° posto in SF).

Le vittorie all’Eurovision Song Contest dell’Austria sono due: nel 1966 con Udo Jürgens e nel 2014 con Conchita Würst, personaggio rimasto tra i più amati nella storia della manifestazione.

La rincorsa alla finale di Teya & Salena partirà giovedì 11 maggio, con l’esibizione nella seconda metà della seconda semifinale. Il pubblico italiano non avrà diritto di voto e potrà quindi sostenerle solo in caso di un loro accesso alla finalissima di sabato 13 maggio.