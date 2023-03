Eurovision 2023, Israele: ecco “Unicorn” di Noa Kirel

È “Unicorn” il brano che Noa Kirel canterà sul palco di Liverpool. Dopo l’annuncio a Luglio 2022, ben 8 mesi dopo aver scoperto il nome dell’artista 22enne portabandiera di Israele (che è stata la prima artista in gara all’Eurovision 2023 ad essere annunciata), scopriamo anche il titolo del brano che ascolteremo il prossimo maggio a Liverpool.

Il brano, dalle sonorità marcatamente dance miste al pop, ha la firma di Doron Medalie, Yinon Yahel e May Sfadia. Nomi di tutto rispetto, se consideriamo che Medalie può vantare di aver già vinto l‘Eurovision Song Contest come compositore, nel 2018, quando sul palco di Lisbona a trionfare fu Netta con la sua “Toy”.

Un cambio di sonorità netto rispetto a “I.M”, il brano con cui lo scorso anno Michael Ben David ha calcato il palcoscenico del Pala Olimpico di Torino mancando la qualificazione in finale. Israele vuole dunque voltare pagina e tornare in finale, come già successo con il frizzante pop di Eden Alene a Rotterdam nel 2021.

Noa Kirel, a dispetto della sua giovane età (ha soltanto 22 anni nel momento in cui vi scriviamo), può già vantarsi di aver recitato in numerosi film da protagonista e di aver prestato la voce a molti personaggi da doppiatrice. E soprattutto ha vinto 5 volte il premio come Best Israeli Act agli MTV Europe Awards nelle ultime cinque edizioni

Nel mondo della musica, oltre ad aver ricoperto il ruolo di giudice nel programma Israel’s Got Talent, Noa Kirel ha firmato un contratto con l’etichetta Atlantic Records e ha iniziato a incidere brani in lingua inglese per dare sonorità internazionali e far conoscere la sua musica in tutto il mondo. La partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 è un ottimo modo per riuscire a portare la sua musica e il suo messaggio in giro per il mondo.