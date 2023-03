Eurovision 2023: i TuralTuranX in gara per l’Azerbaigian

L’Azerbaigian ha comunicato le identità, evidentemente non più nascoste, dei rappresentanti all’Eurovision 2023 di Liverpool (9-11-13 maggio).

Eurovision 2023: chi sono i TuralTuranX

Si tratta di Tural e Turan Bağmanovlar, che uniti sono i TuralTuranX. I gemelli, 22 anni, canteranno una canzone che porta la loro firma e s’intitola “Tell me more”, di prossimo rilascio.

I due sono nati come artisti di strada in quel di Zaqatala, che è una località di montagna nel nord-ovest azero da poco più 30.000 anime.

La loro candidatura è stata selezionata tra i cinque artisti che erano arrivati alla shortlist conclusiva per la scelta interna in chiave Eurovision 2023 operata da Ictimai Tv, l’emittente preposta all’individuazione dell’artista da mandare in terra britannica.

Gli altri quattro artisti, quelli scartati, erano i seguenti:

Azer Nasibov

Humay Aslanova & Amrah Musayev

Leyla Izzatova

Mamagama

Azerbaigian: Eurovision tra storia e 2023

L’Azerbaigian, in gara dal 2008, ha vinto un’unica volta nel 2011, con “Running Scared” di Ell e Nikki. Dal 2013 non è mai più andato neanche vicino al podio, con il massimo risultato centrato da Chingiz nel 2019, quando ha chiuso all’ottavo posto, centrando tuttavia il record di punti per il Paese.

Nel 2022 il Paese ha spedito a Torino Nadir Rustamli, la cui “Fade to black” si è trovata in finale senza aver avuto un solo punto dal televoto (sono diventati tre nell’atto conclusivo, a fronte di 103 punti dalle giurie). Ha concluso 16°.

L’Azerbaigian, all’Eurovision 2023, competerà nella seconda metà della prima semifinale, quella del martedì 9 maggio alle ore 21 in cui l’Italia avrà diritto di televoto.