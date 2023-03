Melodifestivalen 2023, la guida alla finale di sabato sera

Stanno per accendersi i riflettori sull’ultimo atto del Melodifestivalen 2023, il tradizionale festival che l’emittente svedese SVT organizza annualmente per selezionare la propria canzone in vista dell’Eurovision Song Contest.

Si tratta proprio di “Hela Sveriges Fest”, la festa di tutta la Svezia, come spesso si sente ripetere dagli organizzatori. Sì, perché si tratta a tutti gli effetti di una tournée itinerante che tocca diverse località più o meno remote della Svezia per poi fare tappa, in occasione della finale, a Stoccolma. E mai come quest’anno ci saranno generi che soddisferanno tutti i gusti.

L’enorme Friends Arena sarà nuovamente la cornice della finalissima di sabato sera, 11 Marzo, quando saranno dodici gli artisti a competere per il titolo di vincitore del Melodifestivalen 2023 e per guadagnare la possibilità di rappresentare la Svezia all’Eurovision 2023 di Liverpool.

Otto partecipanti sono arrivati in finale dopo aver vinto una delle quattro serate di presentazione in cui sono state mostrate al pubblico tutte le canzoni in gara, mentre altri quattro artisti hanno staccato il biglietto per Stoccolma solo dopo aver superato la semifinale della scorsa settimana, un ripescaggio a tutti gli effetti.

Ad esibirsi nella serata finale di sabato saranno, in ordine di comparsa:

Where You Are (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods Rhythm Of My Show – Tone Sekelius One Day – Mariette Air – Marcus & Martinus On My Way – Panetoz Never Give Up – Maria Sur Six Feet Under – Smash Into Pieces Where Did You Go – Kiana Släpp alla sorger – Nordman Tattoo – Loreen Mer av dig – Theoz Royals – Paul Rey

Finale Melodifestivalen 2023, gli artisti in gara

Spicca su tutti il nome di Loreen, grande favorita della vigilia per la vittoria del Melodifestivalen 2023. La sua “Tattoo” ha stregato stampa e pubblico da casa, forte di una esibizione televisivamente molto forte e ampiamente elaborata.

E il disturbatore sul palco che ha cercato di interrompere l’esibizione di “Tattoo” durante la prima comparsa a Malmö non è servita ad altro se non a cassa di risonanza per una vittoria che pare già in tasca alla già vincitrice dell’Eurovision 2012 di Baku.

Ma ci sono altri nomi di tutto rispetto in gara. In pole position per occupare una posizione sul podio c’è il duo di Marcus & Martinus, amatissimo dalle giovanissime e in gara con “Air“, un brano dalle sonorità moderne e scenograficamente d’impatto.

Quota “giovanissime” anche per l’influencer Theoz, che farà ballare sulle note di “Mer av dig“, così come non riuscirà a farvi stare seduti sul divano nemmeno la giovanissima Kiana, sedici anni appena compiuti, ma con una grande grinta ed elasticità al sound di “Where Did You Go“.

Ma per chi preferisce le sonorità rock, rimarrà piacevolmente sorpreso dagli Smash into Pieces e dalla loro “Six Feet Under“, che fa un saggio uso di soluzioni sceniche impattanti combinate a un brano coinvolgente e adatto anche al grande pubblico del Melodifestivalen 2023.

Per chi preferisce generi più etnici, sarà soddisfatto nel vedere la presenza dei Nordman, che portano sul palco uno strumento tradizionale svedese, la nyckelharpa, che ben si sposa con il testo di “Släpp alla sorger“, mentre Jon Henrik Fjällgren ha deciso di accompagnare il ritmo del suo joik alla voce e musica di Arc North e Adam Woods in “Where You Are (Sávežan)“.

Ma ci sarà spazio anche per la sensualità di Tone Sekelius con “Rhythm Of My Show“, mentre Maria Sur, di origini ucraine, canterà la sua storia e la voglia di rivincita con una intensa “Never Give Up“.

In “One Day“, canta sulla necessità di guardare al futuro e costruire un mondo migliore anche Mariette, ormai veterana del Melodifestivalen e alla sua quinta finale su cinque partecipazioni. Emaneranno gioia e felicità anche i simpatici Panetoz con la movimentata “On My Way“, mentre chiuderà la serata “Royals” di Paul Rey, un altro inno alla positività, una grande festa sul palco del Melodifestivalen 2023.

Finale Melodifestivalen 2023, meccanismo di gara

Durante la finalissima del Melodifestivalen 2023, il 50% del risultato sarà definito da otto giurie internazionali provenienti da otto diversi paesi europei (domani sera alle 19:00 verrà comunicata la lista ufficiale delle giurie, di cui vi daremo conto), mentre la restante metà del risultato sarà decisa dagli spettatori svedesi.

Per questo motivo, fin dall’inizio della serata il televoto sarà aperto, e gli spettatori in Svezia potranno esprimere le loro preferenze votando attraverso l’app ufficiale del Melodifestivalen 2023 o tramite telefono fisso/mobile. Quest’ultimo risulta di particolare importanza in quanto in quanto il ricavato viene devoluto in beneficienza a Radiohjälpen, che si occuperà per il 2023 di aiutare le popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra e quelle di Siria e Turchia flagellate dal recente terremoto.

Il televoto sarà messo in pausa prima che i giurati internazionali riveleranno i loro punteggi pubblicamente. In seguito, il televoto si riaprirà e gli spettatori potranno riprendere a sostenere il proprio artista preferito, cercando eventualmente di ribaltare il risultato della classifica degli esperti esteri.

Finale Melodifestivalen 2023, come seguirla

L’appuntamento è per sabato sera sulle frequenze di SVT1 a partire dalle ore 20:00. È possibile seguire il Melodifestivalen anche dall’Italia su SVTplay.se o via app su smart tv Android. Sempre su SVTplay.se sarà anche disponibile una diretta streaming con commento in inglese di Bella Qvist (Sveriges Radio) e Olivia Le Poidevin (BBC).

Rimanete sintonizzati su Eurofestival.News per tutte le informazioni sull’evento e in particolare sulla nostra pagina Instagram per un racconto esclusivo della finale di Stoccolma! A questo link, invece, potete trovare il nostro reportage live della quarta serata di Malmö.