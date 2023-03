Eurovision 2023: dal Melodifestivalen per la Svezia Loreen con Tattoo

Nelle consuete due ore di diretta (sì solo due ore) dalla Friends Arena di Stoccolma (capace di ospitare fino a 65.000 persone), si è svolta stasera la finale del Melodifestivalen 2023, da cui è uscito il rappresentante svedese all’Eurovision che si terrà a Liverpool il prossimo 9-11 e 13 maggio.

Ad aggiudicarsi questo onore torna, dopo la vittoria al Melodifestivalen e Eurovision 2012, Loreen, con il nuovo brano Tatto. Un bis su cui scopriremo solo tra un paio di mesi se otterrà lo stesso successo del passato.

Ricordiamo che i 12 finalisti di questa serata finale sono stati (in ordine di esibizione):

Where You Are (Sávežan) – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods

Rhythm Of My Show – Tone Sekelius

One Day – Mariette

Air – Marcus & Martinus

On My Way – Panetoz

Never Give Up – Maria Sur

Six Feet Under – Smash Into Pieces

Where Did You Go – Kiana

Släpp alla sorger – Nordman

Tattoo – Loreen

Mer av dig – Theoz

Royals – Paul Rey.