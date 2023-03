Eurovision: Diodato canterà a Madrid al PreParty ES 2023

Ancora un pezzo di legame Eurovision per Diodato. L’artista vincitore del Festival di Sanremo 2020 canterà al PreParty ES di Madrid, evento tra i tanti di avvicinamento all’edizione 2023 del concorso continentale.

Diodato al PreParty ES 2023

Si tratta di uno dei due preparty spagnoli (l’altro è a Barcellona) che funziona da tappa promozionale per diversi artisti in gara a Liverpool. Spesso, però, la piattaforma è anche utilizzata per riportare alla mente del pubblico cantanti che si sono esibiti in passato in gara.

Diodato e la fama di “Fai rumore” all’Eurovision

Diodato non è mai stato tra questi: avrebbe dovuto gareggiare nel 2020 con “Fai rumore“, ma il concorso venne cancellato a causa della pandemia di Covid-19 che proprio in quella primavera portò tutta l’Europa alla chiusura pressoché totale.

La canzone, però, è diventata famosissima tra gli eurofan dopo la magnifica esibizione all’Arena di Verona progettata dalla Rai. Nel 2022, infine, gli è stato consentito di cantare sul palco del Pala Olimpico di Torino nell’interval act della prima semifinale: una performance, quella, che ha riscosso unanime successo e ha costituito il prodromo del tour europeo.

L’ultimo singolo che ha rilasciato è “Così speciale“, il secondo estratto dall’omonimo album in uscita, che contiene anche “Se mi vuoi“.

Diodato e il PreParty ES: legame, quando canta, artisti

Il legame con il PreParty ES di Diodato risale anch’esso al 2020. L’artista, infatti, si sarebbe dovuto esibire proprio in terra spagnola. Il preparty dal vivo fu ovviamente cancellato, ma si scelse di realizzarne una versione “at home”, da casa. Da solo, con una chitarra in mano, l’artista cantò “Fai rumore” e “Che vita meravigliosa”, venendo inserito per ultimo nella scaletta, ma non certo per importanza, dal momento che in tantissimi rimasero collegati per lui.

Il PreParty ES si snoda su due giorni, venerdì 7 e sabato 8 aprile, alla Sala La Riviera. Diodato canterà il 7, nella serata presentata dalla portacolori della Spagna nel 2023, Blanca Paloma. L’unica altra artista internazionale finora annunciata in questo contesto è Kaliopi, tre volte in gara per la Macedonia del Nord (allora solo Macedonia) nel 1996, 2012 e 2016.

Tra gli artisti spagnoli dello stesso venerdì 7, invece, diversi protagonisti dell’ultimo Benidorm Fest: Alfred García (già Eurovision 2018 con Amaia Romero), Aritz, E’Femme, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Siderland, Sofía Martín.

Per la serata di sabato 8, invece, al momento confermati Teya e Salena (Austria), Gustaph (Belgio), Alika (Estonia), Joker Out (Slovenia), La Zarra (Francia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Lettonia), Monika Linkyte (Lituania), Alessandra (Norvegia) e Blanka (Polonia). Altro artista invitato è D’Nash (Spagna 2007).