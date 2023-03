Eurovision 2023, i Piqued Jacks: “Siamo pronti a tutto”. Udienza dai Capitani Reggenti

Tappa a San Marino per i Piqued Jacks, la band di Borgo a Buggiano (Pistoia) che ha vinto “Una voce per San Marino” e rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest nella semifinale di giovedì 11 Maggio 2023 alla M&S Bank Arena di Liverpool

La band, composta da Andrea “E-King” Lazzeretti voce; Tommaso “Holyhargot” Olivieri batteria; Francesco “Littleladle” Bini basso e Marco “Majic-o” Sgaramella (pugliese trapiantato a Correggio) è stata ospite di Close Up, il programma di approfondimento di San Marino RTV condotto dal capodelegazione Alessandro Capicchioni.

Fra le tante cose della trasmissione (che potete vedere per intero a questo link) la band pistoiese racconta l’origine del curioso nome (in italiano potremmo tradurlo con “spinotti eccitati”), che risale agli esordi della band, nata nel 2006 quando -in differente formazione – gli allora liceali hanno cominciato a suonare “per dare fastidio ai vicini”.

Poi hanno ripercorso la loro già pluridecennale carriera:

Abbiamo suonato in Romania, al Summerfest di Milwaukee, il “festival più grande del Mondo”, primi italiani a prendervi parte. Inoltre, poco prima di partecipare a Una Voce per San Marino, a Gennaio abbiamo preso parte all’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival organizzato da EBU ogni anno a Groningen.

Le prime esperienze all’estero sono del 2012, il primo album è invece del 2015. Poi quando eravamo già con questa formazione, nel 2019 abbiamo vinto Sanremo Rock. Fra l’altro a Liverpool abbiamo già suonato: l’abbiamo toccata in tour che abbiamo fatto a bordo di un camper nel Regno Unito, 30 date in 30 giorni, suonando nei locali e ci siamo tornati lo scorso primo Maggio partecipando al Liverpool Sound City.

Riguardo alla canzone che porteranno in concorso ovvero “Like an animal” dicono:

Il brano è stato completato proprio mentre eravamo già nella Academy di Una voce per San Marino: è un pezzo al quale teniamo molto perchè è radiofonico e pensiamo sia davvero giusto per una competizione come l’Eurovision. La vittoria per noi è stata una sorpresa, quando siamo saliti sul palco per l’annuncio non sapevamo nulla, dalle nostre espressioni crediamo si capisca.

Eravamo tutti nei camerini a guardare la tv in attesa che annunciassero i tre che dovevano salire per la proclamazione sul palco e c’era Marco che punzecchiava lo stage manager per avere informazioni ma nessuno ci diceva niente. Per noi era già una vittoria essere finiti nei tre, fra l’altro insieme ai XGiove che già conoscevamo gioia. Davvero è stata una emozione forte.