Eurovision 2023: rilasciata “Tell me more” dei TuralTuranX per l’Azerbaigian

I TuralTuranX sono due fratelli di 22 anni – scelti internamente da Ictimai Tv – per rappresentare l’Azerbaigian all’Eurovision 2023. Oggi è stata rilasciato “Tell me more”, il brano che ascolteremo sul palco della M&S Bank Arena a Liverpool il prossimo maggio.

Questo il video disponibile sul canale Youtube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

Si tratta della seconda entry proveniente esclusivamente dall’ambiente musicale azero. C’erano state altre canzoni con collaborazioni autoctone, ma sempre unite a qualche autore estero (spesso si trattava di Svezia, ma non solo). Per risalire al primo caso, bisogna arrivare al 2008, anno d’esordio con “Day after day” di Elnur Huseynov (poi tornato nel 2015) e Samir Javadzadeh.

Eurovision 2023: Azerbaigian in cerca di televoto

L’Azerbaigian, dopo il terzo posto di Aysel e Arash con “Always” nel 2009, il primo posto di Ell e Nikki con “Running Scared” nel 2011 e il secondo di Farid Mammadov con “Hold me“, ha rivisto la top ten dell’Eurovision solo nel 2019 con “Truth” di Chingiz. Per il resto tanta media classifica (tendente più alla metà destra) e un’eliminazione in semifinale nel 2018.

Lo scorso anno Nadir Rustamli, con “Fade to black”, è riuscito in una specie di impresa: portare l’Azerbaigian in finale con i soli 96 punti delle giurie senza averne neanche uno dal televoto. In finale ha chiuso a 106, con tre punti dal pubblico europeo.

Quest’anno in semifinale le giurie non ci sono, per cui i TuralTuranX dovranno passare la prima (in cui canteranno nella seconda metà) con il solo ausilio dei votanti da casa. L’Italia, che trasmetterà la prima semifinale il 9 maggio alle 21 su Rai 2, avrà diritto di televoto.