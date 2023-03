Eurovision 2023: ascolta tutte le 37 canzoni in gara a Liverpool

Con lo svelamento di “Echo”, brano che la georgiana Iru Khechanovi porterà a Liverpool, il pubblico conosce e può finalmente ascoltare tutte le canzoni che parteciperanno al prossimo Eurovision 2023.

Sono, come ben noto, 37 gli artisti in gara, 3 in meno della scorsa edizione per via dei ritiri di Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro. Era dal 2014 che non si contava un numero così basso di nazioni partecipanti alla rassegna.

La varietà musicale, come da tradizione, è assicurata: dalle ballad – su tutte “Due vite” del nostro portacolori Marco Mengoni – al pop radiofonico come quello della britannica Mae Muller e della polacca Blanka, passando da unicum come la fusione rap-rave del finlandese Käärijä e il flamenco moderno della spagnola Blanca Paloma.

Tanto rock, declinato in forme diverse, dal metal (gli australiani Voyager) all’alternativo (i lettoni Sudden Lights). Un effetto collaterale di questo trend è la presenza di tante band in questa edizione dell’Eurovision Song Contest, ben 9.

Sarà un’edizione inoltre squisitamente “italiana”: oltre al vincitore di Sanremo Marco Mengoni e ai rappresentanti di San Marino, i pistoiesi Piqued Jacks, per la prima volta dal 1994 (Duilio per la Svizzera) un’artista italiana solista rappresenterà un altro paese al di fuori di Italia e San Marino. Si tratta della savonese Alessandra Mele, in gara per la Norvegia.

Saranno 4 infine gli artisti a calcare per la seconda volta il palco dell’Eurovision Song Contest: il moldavo Pasha Parfeni (2012), la lituana Monika Linkyte (2015, in coppia con Vaidas Baumila), il nostro Marco Mengoni (2013) e la svedese Loreen, già vincitrice nel 2012 e lanciata, secondo i bookmakers, verso un bis storico, riuscito solo all’irlandese Johnny Logan tra 1980 e 1987.

Attorno alla galassia eurovisiva hanno già orbitato anche Gustaph, in gara quest’anno per il Belgio e backing vocalist nel 2018 e 2021, e la georgiana Iru Khechanovi, che nel 2011 partecipò e vinse il Junior Eurovision Song Contest come componente delle Candy.

Le canzoni della prima semifinale

La prima semifinale andrà in onda martedì 9 maggio a partire dalle ore 21:00. In Italia la diretta sarà su Rai 2. Saranno 10 i paesi a staccare il pass per la finale grazie unicamente al televoto, come da nuovo regolamento.

Prima metà (in ordine alfabetico):

Seconda metà (in ordine alfabetico):

Oltre alle 15 nazioni in gara potranno votare Italia, Germania e Francia.

Le canzoni della seconda semifinale

La seconda semifinale andrà in onda giovedì 11 maggio sempre a partire dalle 21:00. In Italia la diretta sarà su Rai 2. Altri 10 paesi guadagneranno il pass per la finale grazie unicamente al televoto, come da nuovo regolamento.

Prima metà (in ordine alfabetico):

Seconda metà (in ordine alfabetico):

Oltre alle 16 nazioni in gara potranno votare Regno Unito, Ucraina e Spagna.

Le finaliste di diritto

Sono già sicure di un posto in finale le nazioni che compongono i Big 5: Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Pur non ospitando la rassegna sul suo territorio, l’Ucraina è finalista in quanto paese organizzatore e vincitore dell’ultima edizione.

Regno Unito e Ucraina, inoltre, conoscono già la loro posizione in scaletta per la finalissima, estratta durante l’ultimo meeting dei capodelegazione: i TVORCHI (Ucraina) si esibiranno per 19esimi mentre Mae Muller (Regno Unito) chiuderà l’evento esibendosi per 26esima.

La finalissima andrà in onda sabato 13 maggio sempre a partire dalle 21:00. In Italia la diretta sarà su Rai 1. Il vincitore sarà decretato dal voto congiunto delle giurie nazionali e del pubblico da casa. Chi succederà alla Kalush Orchestra nell’albo d’oro dell’Eurovision?