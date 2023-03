Eurovision 2023: ecco la versione da 3 minuti di “Due vite” di Marco Mengoni

Sul sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023 è stata pubblicata la versione che Marco Mengoni canterà di “Due vite” a Liverpool in rappresentanza dell’Italia.

Si tratta, come noto, della versione ridotta a 3 minuti, come richiedono le esigenze della manifestazione. Si tratta di un’evenienza cui storicamente finiscono per ottemperare Italia, Albania e a rotazione alcuni altri Paesi (per esempio, senza andare troppo a ritroso, è stato il caso di Sam Ryder con “Space Man“, Regno Unito 2022).

Eurovision 2023: come cambia “Due vite”

All’interno del testo sono stati eliminati questi versi:

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

E poi, nel primo ritornello:

E tu non dormi

E dove sarai? Dove vai?

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Inoltre, è stata esclusa dal testo la ripetizione di “due vite” alla fine.

Giova ricordare che questa parte è stata mantenuta nel secondo ritornello. In sostanza, dal secondo “Siamo svegli in tutto l’universo” è stato mantenuto tutto l’impianto della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2023.

La prima parte eliminata consta di 16 secondi, così come anche la seconda, per un totale di 32. Infine, l’eliminazione del secondo “due vite” alla fine comporta l’uscita di scena di una quantità compresa tra i 13 e i 14 secondi del video ufficiale.

Si ha così una versione di “Due vite” che diventa esattamente di 3 minuti, o appena più corta.

Marco Mengoni aveva già dovuto effettuare un simile processo con “L’essenziale” nel 2013. Tagliò una parte dell’ultima strofa e le parti strumentali iniziale e finale. In quel caso arrivò al 7° posto con 126 punti.

Inizialmente era previsto che dovesse cantare:

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale

Sul palco di Malmö, invece, intonò i seguenti versi:

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Che da sempre sei per me l’essenziale

Marco Mengoni, in rappresentanza dell’Italia, si esibirà nella finale dell’Eurovision 2023 sabato 13 maggio in diretta su Rai 1 alle ore 21. Inoltre, una separata esibizione del lunedì sera durante le prove della prima semifinale verrà inserita su YouTube il martedì sera; un minuto di quell’esibizione sarà visibile su Rai 2 all’interno della prima semifinale.