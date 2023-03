Eurovision 2023, anche Marco Mengoni ufficializza “Due Vite”

Marco Mengoni, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo, ha annunciato che sarà “Due Vite” la canzone scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023. Ancora una volta, dunque, la scelta è ricaduta sul brano con cui il cantautore di Ronciglione ha trionfato al Festival di Sanremo.

Ho scelto “Due Vite” perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora. È un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma.