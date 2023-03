Eurovision 2023: per Marco Mengoni quattro concerti in Europa prima di Liverpool

Prosegue la preparazione di Marco Mengoni verso l’Eurovision 2023. Ed è di oggi la notizia di un nuovo passo dell’artista di Ronciglione verso Liverpool.

Il rappresentante dell’Italia, che andrà in gara in terra britannica con “Due vite” in versione da 3 minuti, ha infatti annunciato un breve tour europeo nell’ultima settimana di aprile, e cioè dal 24 al 30, proprio pochi giorni prima dell’approdo nel luogo in cui sarà di nuovo portacolori della nostra bandiera nel continente.

In particolare, queste sono le date:

Lunedì 24 aprile: Parigi, La Cigale

Martedì 25 aprile: Bruxelles, Ancienne Belgique

Giovedì 27 aprile: Francoforte, Batschkapp

Sabato 29 aprile: Zurigo, Komplex 457

Le prevendite scatteranno a partire da venerdì 24 marzo alle ore 10. Le informazioni sulla vendita in loco saranno disponibili sul sito di Live Nation.

Le storie delle arene in cui canterà Marco Mengoni

I quattro luoghi citati in cui Marco Mengoni si esibirà sono tutti particolarmente ricchi di storia.

La Cigale si trova al Boulevard de Rochechouart, al numero 120, vicino a Place Pigalle, nel 18° arrondissement di Parigi. Costruita nel 1887, ha visto esibirsi tra gli altri Adele, Manu Chao, Eric Clapton, Coldplay, David Bowie in epoca Tin Machine, Europe, Franz Ferdinand, Johnny Hallyday, Iggy Pop, Litfiba, Kylie Minogue, Jason Mraz, Muse, Placebo, Prince, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Mark Ronson e Bonnie Tyler (che fu con Marco Mengoni all’Eurovision 2013, tra le altre cose). Può contenere 1.389 persone in piedi o 954 sedute.

L’Ancienne Belgique è sita al Boulevard Anspach 110 di Bruxelles. Si compone di tre sale concerti: la Main Hall, l’ABBox e l’ABClub, per rispettivi 2.000, 800 e 250 posti a sedere. Famosi in particolare tre concerti che si sono tenuti qui: il 16 giugno 1978 i Suicide “duellarono” con il pubblico nell’attesa di Elvis Costello, nel 1982 i membri dei The Cure litigarono pesantemente tra loro sul palco e, infine, una performance di Iggy Pop del 1999 è stata poi rilasciata su dvd sei anni dopo.

Il Batschkapp, in realtà, si è spostato di sede negli anni, passando nel 2013 all’attuale location di Seckbach, sulla Gwinnerstraße. La capacità è di 1.500 persone. Infine, il Komplex 457 di Zurigo si trova vicino allo stadio Letzigrund e a due stazioni cittadine. Può contenere fino a 1.460 persone per i concerti.

Non è la prima volta che Marco Mengoni tiene concerti all’estero: occasioni di varia natura si sono avute nel corso degli anni e dei vari tour, dieci per l’esattezza, dei quali l’artista laziale è stato protagonista nella sua finora fulgida carriera.