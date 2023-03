Eurovision 2023, TikTok di nuovo partner del concorso

L’Eurovision Song Contest, in vista dell’edizione 2023 del concorso che si svolgerà a Liverpool dal 9 al 13 maggio, ha rinnovato la partnership strategica con il noto social network cinese TikTok.

Per il secondo anno di fila la piattaforma social, molto utilizzata da una vasta platea di utenti di tutte le età, offrirà un punto di vista unico sul concorso musicale più seguito al mondo, ospitando dirette, playlist, backstage e contenuti esclusivi che porteranno gli spettatori nel cuore pulsante dell’Eurovision 2023. Sul social inoltre sarà possibile seguire in diretta streaming le semifinali e la finale del concorso.

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha affermato:

Milioni di nuovi fan dell’Eurovision Song Contest hanno scoperto l’evento attraverso TikTok l’anno scorso e sappiamo che altri milioni saranno entusiasti dell’evento speciale di quest’anno a Liverpool. Sia l’Eurovision Song Contest che TikTok forniscono una piattaforma internazionale per scoprire nuova musica e artisti freschi e non vediamo l’ora di lavorare insieme per creare altri grandi successi nel 2023

A fare da ambassador dell’Eurovision su TikTok sarà Sam Ryder. La star britannica, icona del social network che proprio grazie a TikTok ha raggiunto la notorietà, conosce molto bene l’Eurovision Song Contest: ricordiamo infatti che lo scorso anno, a Torino, è stato proprio lui a rappresentare il Regno Unito conquistando il secondo posto grazie alla sua hit “Space Man”.

TikTok sarà inoltre sponsor di un singolare show, che avrà luogo venerdì 12 maggio alle 19:30 (orario dell’Europa centrale) all’Eurovision Village, in cui si esibiranno alcune star del concorso che hanno contribuito a rendere iconico l’Eurovision Song Contest. Il social inoltre, grazie alla collaborazione con “Visit Liverpool”, ente che promuove il turismo verso la città britannica, darà spazio a numerosi buskers in giro per Liverpool, permettendo dunque al pubblico di scoprire anche gli esordi di possibili future star internazionali.