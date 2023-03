Eurovision 2023: il video ufficiale di “Queen of kings” di Alessandra Mele

Mentre quello sul canale ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023 si appresta a superare 5 milioni di visualizzazioni, è uscito il video ufficiale di “Queen of kings”, il brano con cui la ligure (della provincia di Savona, precisamente) Alessandra Mele rappresenterà la Norvegia a Liverpool.

Padre italiano e madre norvegese, Alessandra Mele ha vinto il Melodi Grand Prix ed è a quell’esibizione live che si riferisce il video sul canale ufficiale, mentre questo che riguarda la versione studio è stato per ora pubblicato sul canale YouTube dell’artista.

Intanto, la giovane italo-norvegese si sta preparando, perchè avrà il difficile compito di aprire la manifestazione: “Queen of kings”, con la sua carica di energia e una melodia molto eurovisiva, è stata infatti posizionata da BBC ed EBU in testa alla prima semifinale di martedì 9 Maggio che in Italia sarà trasmessa alle 21 in diretta su Rai 2.

L’Italia avrà diritto di voto in quella semifinale e dunque ci sarà modo di sostenere questa giovane artista classe 2002, già vincitrice di The Voice Norge, per provare ad avere almeno due artisti italiani in finale (sperando poi di fare tris giovedì 11 coi pistoiesi Piqued Jacks in rappresentanza di San Marino).